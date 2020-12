1 de diciembre: Día Mundial de la Lucha contra el Sida

En Argentina, 129 mil personas viven con VIH y el 20 % de ellas no lo sabe.

El Día Mundial del SIDA, conmemorado anualmente el 1º de diciembre, es una oportunidad para celebrar y respaldar los esfuerzos mundiales para prevenir nuevas infecciones por el VIH, ampliar la concientización y los conocimientos sobre ese virus y apoyar a las personas seropositivas.

Es imprescindible saber de qué hablamos cuando mencionamos la palabra sida.

¿Qué es el VIH?

El Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH o HIV, por sus siglas en inglés) es un virus que afecta al sistema inmunológico, el cual es el sistema de defensas del organismo. Una vez debilitado por el VIH, el sistema de defensas permite la aparición de enfermedades. Esta etapa avanzada de la infección por VIH se denomina Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (sida).

El sida es un conjunto de síntomas (síndrome) que aparece por una insuficiencia del sistema inmune causada por un virus que se transmite de persona a persona.

Por eso, no toda persona con VIH tiene sida, pero sí toda persona que presenta un cuadro de sida, tiene VIH. Una persona con VIH no necesariamente desarrolla síntomas o enfermedades. Sin embargo, puede transmitirlo.

El VIH no tiene síntomas. Por lo tanto, la única manera de saber si alguien contrajo el VIH es a través de un test. En Argentina, se calcula que el 20% de las personas que viven con VIH no saben que lo tienen.

Hay que saber qué conductas o prácticas no transmiten el virus. Tener relaciones sexuales con el uso adecuado del preservativo, el sudor, la depilación con cera, el agua, las lágrimas, la saliva, la picadura de un mosquito, el aire o un estornudo NO son vías posibles de contagio del VIH.

¿De qué maneras se puede contagiar el VIH?

El VIH se encuentra en la sangre, el líquido preseminal, el semen, los fluidos vaginales y la leche materna. El VIH se transmite a través del contacto de estos fluidos con las mucosas o el torrente sanguíneo de otra persona.

Para prevenirlo:

En una relación sexual de la única forma que se previene es a través del uso del preservativo de manera correcta y consistente, es decir, durante toda la relación sexual ya sea vaginal, anal u oral. Cualquier otro método anticonceptivo no previene el VIH.

También, se previene evitando el contacto con sangre. Para eso, es necesario no intercambiar o compartir agujas ni jeringas.

Es muy importante saber que se puede contagiar por vía perinatal o vertical y se previene controlando los embarazos. Se recomienda que toda mujer embarazada se realice el análisis de VIH durante el primer trimestre. Si el resultado es positivo, se debe comenzar el tratamiento, seguir las indicaciones médicas y suspender la lactancia materna. Así, las posibilidades de transmitir el virus al bebé son casi nulas.

¿Cómo tratarlo una vez detectado?

Existe un tratamiento llamado Tratamiento Antirretroviral Altamente Activo que consiste en una combinación de diferentes medicamentos que cumplen distintas funciones. El tratamiento evita la replicación del VIH. No cura la infección, pero logra que el virus no se multiplique y que destruya las defensas del cuerpo. Es necesario tomar el coctel todos los días para toda la vida, ya que es un tratamiento crónico, si el mismo se sostiene de forma correcta en el tiempo, las personas con VIH tienen una calidad y expectativa de vida similar a quienes no tienen el virus.

Hasta el momento no existe una cura para el VIH. Sin embargo, los tratamientos existentes permiten disminuir la cantidad de virus en sangre al punto de mantenerlo en forma indetectable. Es decir, que los análisis no logran detectarlo. Sin embargo, esto no significa que el VIH no esté en el cuerpo.

Si viviste alguna situación de riesgo y tenes dudas, la única forma de saber si tenés VIH es haciéndote el test.

El test de VIH es gratuito en hospitales y centros de salud y no requiere orden médica. ¡En 20 minutos tenés tu resultado de manera confidencial!