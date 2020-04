6 personas murieron hoy por Coronavirus en Argentina

El gobierno nacional informó que hoy murieron otras seis personas por coronavirus y la cantidad total de víctimas fatales ascendió a 71 en la Argentina. En cuanto al dato general del país, fue revelado por el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, en el reporte matutino que realiza el Ministerio de Salud todos los días. De acuerdo a los últimos datos oficiales, hay 1795 contagios confirmados desde que comenzó la pandemia, de los cuales 365 ya recibieron el alta médica. La edad promedio de los infectados es de 45 años.

El funcionario, además, indicó que 98 personas permanecen internadas en terapia intensiva y que, hasta el momento, se realizaron 14850 test, con un índice de positividad del 13.6%.

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, por su lado, destacó como algo positivo que el número de internaciones en terapia se mantiene “estable” y que “no se han incorporado otras provincias a la transmisión comunitaria”, más allá del gran Buenos Aires, Chaco y la ciudad de Ushuaia, en Tierra del Fuego.

Con relación al testeo diario que realiza el país para detectar pacientes con Covid-19, afirmó que entre el 10 y el 20% es el nivel recomendado por los expertos y la OMS “para demostrar la eficiencia del testeo” y dijo que se está “trabajando fuerte para testear de forma eficiente”.

Vizzotti también se refirió a la necesidad del uso de barbijos caseros como medida de protección ante la proliferación de casos de personas asintomáticas, es decir, infectadas con el virus pero sin síntomas visibles que hayan requerido la asistencia sanitaria. En este sentido, la funcionaria habló del rol del barbijo casero “para la minimización de la transmisión desde el individuo hacia otras personas, usándolo bien y con las precauciones que se recomienda”.

También pidió que las personas que tengan síntomas permanezcan en sus casas, aunque sean parte de las tareas esenciales.

De acuerdo al último parte del Ministerio de Salud, del total de esos casos, 767 (43%) son importados, 618 (34%) son contactos estrechos de casos confirmados, 224 (12%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Sobre las víctimas fatales por coronavirus en las últimas 24 horas, entre el parte difundido anoche y el informe de la mañana de hoy se registraron 4 nuevas muertes: tres hombres, de 91, 95 y 74 años, residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y una mujer de 62 años residente en la Provincia de Buenos Aires.

Además, desde el gobierno de Chaco notificaron la muerte de un hombre, de 70 años, que estaba internado en una clínica privada. Y las autoridades sanitarias de la provincia de Río Negro confirmaron el fallecimiento de otro paciente de 66 años que estaba internado en Cipolletti.

Esta última muerte es la segunda que se produce en la provincia patagónica, donde hasta hoy hay 30 casos positivos, 24 sospechosos y res personas sanadas.

Ayer se habían registrado víctimas fatales en la provincia de Neuquén, en donde un hombre de 64 años había sido internado días atrás en el Hospital de Zapala por un cuadro respiratorio grave. También en la ciudad de Buenos Aires, con el deceso de una persona de 68 años que estaba ingresada en la Clínica Zabala con asistencia respiratoria y un cuadro de hipertensión arterial.

En tanto, sobre el mediodía también de ayer se informó que falleció una mujer de 61 años que vivía en la provincia de Tucumán: estaba hospitalizada en el Sanatorio 9 de Julio desde el 31 de marzo con una insuficiencia respiratoria y sufrió una falla multiorgánica y un shock séptico. El reporte oficial número 50, difundido por el Ministerio de Salud anoche, agregó que también se registraron las muertes de una mujer de 82 años, residente en la provincia de Buenos Aires, y la de un hombre de 71, de la ciudad de Buenos Aires.

De los 80 casos nuevos, 18 son de la ciudad de Buenos Aires, 17 de la provincia de Buenos Aires, 17 de Neuquén, 15 de Chaco, 6 de Mendoza, 2 de Santa Fe, 1 de Córdoba, 1 de La Pampa, 1 de Río Negro y 2 de Tierra del Fuego. Las provincias de Chubut, Catamarca y Formosa siguen sin registrar casos.

En las últimas horas, el presidente Alberto Fernández reiteró que la próxima semana continuará vigente la cuarentena total. Además, anunció que el aislamiento será aún más estricto en la Capital Federal, en la provincia de Buenos Aires y en los grandes centros urbanos. “Acá no hay ningún levantamiento de la cuarentena, vamos a ver algunas actividades puntuales, pero en Buenos Aires y en el Área Metropolitana la cuarentena va a ser más estricta”, indicó el jefe de Estado.

El martes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) evitó hacer una recomendación para que la gente use barbijo en público, después de evaluar nuevas pruebas sobre los elementos que pueden ayudar a contener la enfermedad. La OMS sostuvo que, si bien las máscaras podrían ayudar a limitar la propagación de la enfermedad, no son suficientes por sí mismas. De hecho, no hallaron evidencias de que el uso de mascarilla impidiera a las personas sanas contraer infecciones respiratorias, incluido COVID-19.