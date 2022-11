Abren las inscripciones para Argentina Programa 4.0: Cómo anotarse a los cursos para acceder a trabajos que pagan un promedio de $300.000

El próximo martes 22 de noviembre desde las 12 horas se habilitarán las inscripciones a la nueva convocatoria de Argentina Programa 4.0, una iniciativa del ministro de Economía, Sergio Massa, que capacitará a 70 mil argentinas y argentinos en herramientas relacionadas al software para promover la inserción laboral en el sector tecnológico.

Impulsada por la Secretaría de Economía del Conocimiento del Ministerio de Economía de la Nación, esta edición ofrecerá diversos cursos de Programación y Testing para los que se abrirán 250 mil vacantes a quienes obtengan un puntaje igual o mayor a 6 en el examen de ingreso. Los que no lleguen al puntaje mínimo, podrán elegir otros cursos dentro de la gama de “habilidades digitales básicas”. Todos los cursos serán dictados por medio de plataformas dispuestas por las 40 Unidades Académicas que participan del programa.

En tanto, las y los estudiantes que estén realizando la segunda etapa del nivel de formación #YoProgramo, podrán acceder a cursos de inglés orientados al sector tecnológico en el Centro Universitario de Idiomas (CUI).

Para acceder a los cursos gratuitos de Argentina Programa 4.0, las y los aspirantes deberán ser residentes argentinos, mayores de 17 años y contar con título secundario.

Este primer periodo de convocatoria corresponde a un calendario de inscripciones que se extenderá durante el año 2023, de manera tal que la mayor cantidad de estudiantes pueda anotarse a los distintos cursos ofertados de acuerdo a los cronogramas que planifique cada unidad académica.

“Argentina Programa 4.0 es el programa de inversión en capacitación más ambicioso de los últimos tiempos. Esto es una decisión política de invertir en educación, en la producción, en la capacidad que tiene la Economía del Conocimiento y, principalmente, en el futuro de las y los argentinos”, manifestó Ariel Sujarchuk, secretario de Economía del Conocimiento de la Nación.

Para más información ingresar en el link

¿Qué es Argentina Programa 4.0?

Se trata de un programa nacional y federal que tiene como objetivo capacitar a personas en lenguajes y conocimientos sobre programación, testing y habilidades digitales para potenciar la empleabilidad en el sector del software y la tecnología.

El objetivo es formar nuevos profesionales en sectores estratégicos para que se inserten en un mercado de amplia demanda laboral tanto nacional como internacional con sueldos promedio de $267.000. “De esta forma, se lograría el objetivo de aumentar el nivel de remuneraciones para un colectivo dinámico que crece año a año”, resaltaron.

¿Cuánto cuesta Argentina Programa y quiénes pueden acceder a la Tarjeta de $150.000?

El programa es completamente gratuito por lo que los inscriptos no deben pagar nada por ello, no obstante sí existe la posibilidad de acceder a la Tarjeta Argentina Programa 4.0 y acceder a un fondo de hasta $150.000 para adquirir una computadora disponible en la Tienda BNA (el sitio de venta online del Banco Nación) dentro de la línea especial para la tarjeta del plan.

Quienes deseen esta tarjeta deberán cumplir con ciertas condiciones y una vez obtenida tendrán hasta 6 meses para utilizar los fondos.

Pero eso sí, la Tarjeta Argentina Programa está destinada únicamente para quienes estén inscriptos en la segunda etapa de las capacitaciones, y cumplan con una serie de requisitos, a saber: no cuenten con un empleo formal en relación de dependencia, estén adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) en las categorías A o B y no perciban ingresos en relación de dependencia, cuenten con un rabajo registrado por el cual se perciba ingresos menores a dos salarios mínimos, vitales y móviles según lo establecido por la Resolución 4/2021, y que declaren no contar con el suficiente dinero para adquirir una computadora por sus medios.