Adopciones Quilmes cierra sus puertas y hace un desesperado pedido

La Organización de rescate animal quilmeña está en crisis por una gran deuda que no pueden afrontar. Reciben colaboraciones para poder llegar a la suma.

Los voluntarios de Adopciones Quilmes trabajan desde el año 2008 rescatando y dando tránsito a cientos de animales. Sin embargo, en las últimas horas comunicaron que ya no pueden luchar contra las deudas y deben un total de 120 mil pesos.

«Debemos comunicar que desde hoy ya no habrá más rescates ni ingresos en el refugio hasta que no podamos solventar la deuda veterinaria que hoy alcanzamos a $120mil !!!!! Nunca estuvimos tan mal económicamente pero esta es nuestra realidad hoy y debemos afrontarla. Ya no podemos hacer lo que amamos que es rescatar y cambiar vidas porque no tenemos nada de plata para solventar el veterinario. No podemos seguir más así, hoy tocamos fondo. Pedimos ayuda a todos realmente, estamos destruidas», lamentaron desde la Organización.

Y detallaron el pedido de colaboración para quienes quieran ayudar: «Quien nos quiera dar una mano a seguir dejamos los links de mercado pago y datos de la cuenta bancaria. También nos pueden pedir los links por privado».

Otra forma de colaborar es comprando un cartón para el bingo de este sábado. (Info en historias del instagram: https://www.instagram.com/adopcionesquilmes/?hl=es-la

La cuenta bancaria es: Nro.de cuenta y CBU de AQ

Cta. Cte. 0980-02678-2

CBU: 2990098709800267820004

Links de mercado pago:

http://mpago.la/Bl3e– $100

http://mpago.la/nZRg – $300

http://mpago.la/1up4ck5 $500

http://mpago.la/AWlM – $600

http://mpago.la/RrT7 – $1000

http://mpago.la/1KvBNou $2000

Quien quiera colaborar con otro monto puede hacerlo mediante el mail de mercado pago: socios@adopcionesquilmes.com o enviar mensaje al privado de la cuenta de instagram, para que lo armen. Los organizadores solicitan máxima difusión.