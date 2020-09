Agitada sesión en el HCD

El Honorable Concejo Deliberante de Quilmes, retomó las sesiones ordinarias presenciales, mediante un encuentro realizado en las instalaciones del Teatro Municipal. El jefe de la bancada de Juntos por el Cambio, Juan Manuel Bernasconi, expresó: “Reconocemos el esfuerzo del presidente del Concejo y de los trabajadores por haber hecho posible la vuelta de las sesiones cumpliendo con los protocolos correspondientes en medio de la difícil situación que atravesamos”. En referencia a los temas que se debatieron Bernasconi afirmó: “El bloque seguirá apoyando las iniciativas sanitarias del Ejecutivo, pero sin perder de vista la gestión de las otras áreas municipales como la seguridad, la educación y los servicios públicos, nosotros sólo transmitimos las inquietudes de los vecinos, no hay ningún tipo de especulación por detrás”.

En la sesión, los ediles opositores hicieron un fuerte reclamo al Ejecutivo, para que se pronuncie sobre las tomas ilegales de tierras que se están llevando a cabo en el distrito y, explicite las medidas que tomará sobre el particular. La edil de Juntos por el Cambio, María Sotolano, expresó: “Estamos preocupados por la posibilidad real de un incremento en el número de asentamientos en la ciudad. Los vecinos necesitan saber qué hace el Ejecutivo para impedir que se viole el derecho a la propiedad privada o del Estado. Quilmes tiene lamentables antecedentes con el ex intendente Gutiérrez, quien no sólo permitió la toma de tierras, sino que las avaló”. En otro momento de su exposición, Sotolano sostuvo: “Los asentamientos son una clara expresión de la vulneración de los derechos humanos. Cientos de personas que viven hacinadas, sin acceso a servicios elementales y en condiciones de indignidad. El Estado tiene la obligación de generar las condiciones para que la población pueda acceder a una vivienda digna”, concluyó.

Por su parte la concejal Daniela Conversano, manifestó la preocupación del bloque por la modificación al proyecto de Ley de Cooperativas Escolares ya que, no sólo le quitaría las facultades a los equipos directivos y consejos escolares, sino que también intenta inmiscuir la política partidaria en las escuelas públicas. Por su parte Facundo Gaitán, a raíz del anuncio presidencial sobre el plan de seguridad para el conurbano, pidió al Ejecutivo que explique sobre cómo manejará la partida presupuestaria asignada al distrito y, sobre la cantidad y distribución de los recursos humanos que serán destinados a la ciudad.