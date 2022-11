Alerta amarilla por tormentas en Quilmes: Los fuertes vientos ya causaron destrozos

Producto de los fuertes vientos que azotan el AMBA, en Quilmes ya se registraron voladuras de techos, caída de árboles, explosiones en postes de electricidad y caos en el tránsito debido a semáforos que se dieron vuelta. Muchas localidades se encuentran sin luz en medio del partido de Argentina.

El temporal afecta principalmente a la zona Oeste del distrito. Algunas localidades como San Francisco Solano, y también en los partidos de Florencio Varela y Berazategui, vecinos informaron que incluso llegó a caer granizo de diversos tamaños.

Las primeras consecuencias de la tormenta en la tarde de este miércoles son:

– Voladura de techos en Avenida La Plata y Calchaquí. Quilmes Oeste.

– Caída de árboles sobre Avenida la Plata

– Se dio vuelta el semáforo de Amoedo y Calchaquí, Quilmes Oeste.

– Explotó el palo de luz de Donato y San Martín en Solano, los vecinos quedaron sin luz.

En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas de las cuales pueden ser fuertes. Las mismas estarán acompañadas de intensas ráfagas de viento, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma localizada.

Recomendaciones:

1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o

piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

6- Informate por las autoridades.Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio,

documentos y teléfono.

