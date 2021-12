Alerta en Ferro: Casos de COVID en el plantel y licencian a su máxima figura que no jugará contra Quilmes

Ferro Carril Oeste informó hoy que el delantero Brian Fernández se encuentra licenciado por problemas personales y que el mediocampista ofensivo Emiliano Ellacópulos está aislado tras dar positivo en coronavirus.

«Emiliano Ellacópulos y el kinesiólogo Omar Rodríguez se encuentran aislados hace 48 horas tras haber dado positivo de Covid-19», informó el club en su cuenta de Twitter. Y también agregó: «Brian Fernández está licenciado por problemas personales«. El atacante es una de las figuras de Ferro, que este lunes recibirá a Quilmes en Caballito, por la ida de la semifinal del reducido de la Primera Nacional.

Como medida preventiva para evitar mayores contagios, el plantel volverá a cambiarse afuera del club y no se ducharán en las instalaciones sino que lo harán al regresar a sus hogares. El objetivo es frenar la propagación para no tener más bajas, según le informaron desde Ferro a Télam.

❗ Comunicado Oficial – Plantel Profesional



🏥 Emiliano Ellacópulos y el kinesiólogo Omar Rodríguez se encuentran aislados hace 48 horas tras haber dado positivo de Covid-19

👉🏼 Brian Fernández está licenciado por problemas personales pic.twitter.com/NucovA2aC6 — Ferro Carril Oeste (@FerroOficial) December 3, 2021

Brian Fernández, licenciado en Ferro: los motivos

La decisión que tomó Ferro en relación a Brian Fernández se debe a las últimas ausencias que tuvo a los entrenamientos del equipo de Caballito, en medio de una instancia trascendental en busca del segundo ascenso a la Primera División.

Fernández, quien lucha desde hace varios años con un problema de adicción, se ausentó del entrenamiento del lunes y tras pedirle perdón a sus compañeros, practicó los días posteriores. El delantero volvió a ausentarse de la última práctica y fue el detonante para que desde Ferro tomaran la decisión de darle licencia.

Brian Fernández, ausente en la revancha entre Ferro y San Martín de Tucumán por sus problemas

Ferro se metió en las semifinales del Reducido de la Primera Nacional al dejar en el camino a San Martín de Tucumán, serie en la que Brian Fernández fue protagonista por jugar y ausentarse. En el primer partido, Brian fue titular e hizo uno de los goles del triunfo de Ferro por 3-1, mientras que la revancha, en la que San Martín ganó en Caballito por 1-0, no jugó por estos problemas personales que hoy lo encuentran de licencia.

El día que Brian Fernández se quebró al hablar de su situación personal

El 27 de octubre, Ferro goleó a San Telmo por 6-0 y el encuentro marcó la vuelta de Brian Fernández después de dos meses. El delantero tuvo una gran noche, convirtió un doblete y después relató los duros momentos que estaba atravesando.

Tras marcar el primer tanto de los dos que concretó se lo vio muy emocionado, a tal punto que no logró mantenerse de pie y tuvo que arrodillarse y taparse la cara, gestos claros de las sensaciones que estaban pasando por su cuerpo y cabeza en esos momentos. Sobre esto explicó: “Porque venía de dos meses de no pasarla tan bien. Por temas personales míos que me afectaron bastante. Hoy demostré que estoy bien, que quiero estar, sumar mi granito de arena y que quiero quedar en la historia de este club”.



Para luego sumar: “El fútbol siempre da revancha. Yo nunca bajo los brazos. Mi lucha es diariamente. Hoy estoy acá demostrando lo que sé, lo que más me gusta. Más que nada regalarle estos goles y mi juego a la gente que es lo único que me sale bien, que yo siento que hago bien. Yo confío en mí siempre digo que soy el mejor, porque me la creo que iba a hacer dos goles, y lo pude cumplir. Ese pensamiento hace que yo siempre siga para adelante. Que me tropiece pero que siga. Esa es mi lucha, caerme y seguir seguir y seguir. Gracias a Dios hoy estoy bien, agradecerle a mí familia que me está mirando y mandarle un beso muy grande a todos mis hermanos y aquellos que siempre están conmigo”.

Los problemas de adicción de Brian Fernández

Desde hace tiempo Brian Fernández lucha con con la adicción a las drogas, que lo llevó a estar suspendido por varios meses cuando era jugador de Racing por un doping positivo, así como también lo hizo interrumpir probablemente el mejor momento de su carrera cuando había llegado al Portland de la MLS tras destacarse en Unión La Calera, de Chile, y Necaxa, de México.



Tras su regreso a la Argentina, firmó con Colón, el club de sus amores, donde apenas jugó un partido durante la pandemia, pasó buena parte de la cuarentena en el predio del Sabalero entrenándose y pareciendo haber dejado atrás los problemas, y sumó minutos en la Copa Diego Maradona, con un partido como titular, tres entrando desde el banco y hasta un gol a Independiente.



Luego todo volvió a complicarse: primero fue marginado de plantel por Eduardo Domínguez, tras un problema con uno de sus colaboradores, y no fue a entrenarse con el preparador físico que le habían asignado para trabajar a contraturno. Es por eso que desde Colón tomaron la decisión de que no juegue más en lo que restaba del campeonato, y todo desencadenó -o fue generado por- una nueva recaída en su adicción, por la cual pasó días muy malos y obligó a la familia a tomar la decisión de internarlo en una clínica de rehabilitación en la provincia de Buenos Aires.

Ferro fue el último destino de Brian Fernández y, como sucedió en sus anteriores clubes, no pudo sostener sus buenos momentos en la cancha (cada vez que juega se nota su jerarquía) por los inconvenientes personales que tiene fuera del campo. El club de Caballito decidió licenciarlo y su futuro es una incógnita.

Fuente: TycSports