Alertan por ataques a piedrazos a vehículos en la entrada de la autopista

Varios usuarios de la Autopista Buenos Aires – La Plata han denunciado que son atacados a piedrazos en la subida de Quilmes. Los delincuentes apedrean los autos y en muchas ocasiones esperan a que los conductores bajen para robarles. Las víctimas exigen presencia policial activa, ya que hay una garita a pocos metros del lugar.

Numerosos reclamos de vecinos de Quilmes llegaron a la redacción de este medio, asegurando que son víctimas de ataques en los ingresos a la autopista. Uno de ellos, afirmó que a las seis de la mañana recibieron tres cascotazos en su vehículo cuando intentaban ingresar al peaje.

«Llamé al número que figura en toda la autopista y me preguntaban cuántos eran y cómo estaban vestidos», señaló una de las víctimas. «Está de más aclarar que obviamente no paramos y no se veía nada porque era de noche, imposible ver eso», agregó.

«Siempre lo mismo ese lugar, yo prefiero tardar unos minutos más y subir por el de Bernal», comentó otra vecina. «Todos los días a la mañana veo las piedras tiradas en la entrada», concluyó.

