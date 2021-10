Aníbal Fernández calificó como «terrible» el crimen de Lucas y elogió la labor policial

El ministro consideró «excelente» la labor de la policía bonaerense que apresó a los sospechosos y pidió «colaboración» de la Justicia a la hora de evaluar la liberación de personas acusadas de delitos.

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, dijo este jueves que fue «una locura» y «terrible» el crimen del estudiante Lucas Cancino, cometido el miércoles a la mañana durante un asalto en el «Barrio Naval» de Quilmes. Consideró «excelente» la labor de la policía bonaerense que apresó a los sospechosos y pidió «colaboración» de la Justicia a la hora de evaluar la liberación de personas acusadas de delitos.



«Conocí el tema desde muy temprano, nos pusimos a disposición si podíamos ayudar en algo. Trabajó muy bien la policía de la provincia de Buenos Aires, están aprehendidos los responsables. Es dolorosísimo este tema, yo voy a tratar de tomar contacto con la familia», expresó el ministro en declaraciones realzadas esa mañana a la prensa. Fernández se refirió además a los recientes antecedentes penales de uno de los acusados del crimen y la labor judicial: «Uno de los pibes estos había estado detenido por robo y había sido liberado; en esas cosas a veces se necesita un poquitito más de colaboración y de esfuerzo».



«Si fue detenido por robo tiene que estar detenido por robo, no puede ser que recupere la libertad por algún artilugio jurídico que se pueda poner a disposición del magistrado, no estoy de acuerdo con eso, pienso como (el ministro de seguridad bonaerense Sergio) Berni en eso», añadió. En este sentido, continuó: «Cuando hay casos como un robo que está con semiplena prueba, o demostrado, colaboren un poquito, porque las fuerzas de seguridad no dan a basto para estar en todos los lugares y encima resolver una situación como esta y después encontrarse con que el personaje está en la calle con ventajas que no corresponden porque anteriormente fue detenido por un delito muy claro y determinado».«Estamos en presencia de una locura, de algo que tiene que ver con otra cosa, con un desprecio por su propia vida y la de los demás, entonces nosotros vamos a actuar con todo lo que podamos. Me puse a disposición desde temprano pero reconozco que el trabajo de la policía de la provincia ha sido excelente», expresó



El funcionario reiteró su «reconocimiento y respeto por lo que ha hecho la policía de la provincia porque en tiempo récord pudo detener a los responsables» de lo sucedido con Lucas, lo que calificó como «una locura». Consultado por los reclamos de seguridad, Fernández dijo que se trabaja con «todos los recursos» con los que se cuenta. «La Policía Federal hoy goza o cuenta con cerca de 33 mil efectivos, que es mucho menos de la mitad que supo tener toda la vida, desparramados por todo el país con actividades distintas, y con Gendarmería es lo mismo», aseguró, tras lo cual concluyó que desde su cartera están «estudiando y revisando los recursos» para poder emplearlos «de la mejor manera».