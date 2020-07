ANSES de Quilmes vuelve a atender al público

View this post on Instagram

#EstarYCuidarlxsSiempre🥰 Esta semana reabrimos las puertas de ANSES #Quilmes para seguir atendiendo a nuestros vecinos y vecinas. Por la pandemia, y para cuidar a todxs, la atención es con turno previo. Para que cada quilmeñx tenga el cuidado que merece, todas las mañanas se realiza una desinfección en profundidad de las instalaciones. Además, hay mamparas de protección, mascarillas, alcohol en gel y barbijos. Controlamos la fiebre y hacemos prueba de olfato. #EntreTodxsNosCuidamos #LoMejorQueTieneElAnsesSonSusTrabajadorxs #GraciasPorPonerleElpecho✌️ #AnsesQuilmes💙