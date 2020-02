Archivaron causa contra el «maltrato animal»

Comparte esta noticia:

La vuelta a la actividad tras la feria en el Departamento Judicial Quilmes ha provocado el malestar de los proteccionistas de la ONG Caballos de Quilmes que por medio de su letrado, Leonardo Barnabá, se notificaron del archivo de la causa de los 27 equinos que fueron secuestrados tras allanamientos y que los miembros de la organización habían denunciado que eran maltratados. Ahora, en carácter de particular damnificado, solicitarán a la fiscalía General la revisión de la medida adoptada a requerimiento del fiscal Ariel Rivas.

La causa que ha generado polémicas desde hace años suma ahora un nuevo capítulo, con el temperamento que adopten los proteccionistas a partir del archivo de las actuaciones, lo que derivaría en que quede en la nada las imputaciones contra los carreros dispuestos tiempo atrás. El expediente contó inclusive con un fallo favorable de los camaristas Alejandro Cascio y Diana Alimonti, sin embargo ahora con el reinicio de la actividad judicial la novedad pasa porque las actuaciones serán archivadas; a pesar de los informes oficiales de los veterinarios del cuerpo de Policía que referían al estado de deterioro en su salud de los equinos.

Consultados miembros de la ONG Caballos de Quilmes indicaron a Data Judicial que «el fiscal entiende que está probado el maltrato por los informes veterinarios. Señala que está acreditada la materialidad ilícita en el caso, y que las acciones sobre esos caballos cuadran con los delitos de malos tratos y actos de crueldad contra los animales. De hecho, habla de reprochables conductas»; sin embargo a pesar de tales elementos la medida que se dispondrá será el archivo de la causa. Al tiempo que agregaron que «se presentaron en un momento, personas señalando que eran los dueños de esos caballos, quienes los usaban diariamente». Vale recordar que la Sala I se pronunció con respecto a no devolver los animales a los presuntos dueños; en dicho pronunciamiento del que dio cuenta Data Judicial se explicaba «que eso no correspondía y que excedía a las potestades del fiscal».

Fue en ese momento que se imputó a los que se presentaron espontaneamente como dueños de los equinos. «Rivas (el fiscal) entiende que aún así, eso no prueba que ellos los hayan maltratado», indicó el doctor Leonardo Barnabá a consultas de este medio al tiempo que enfatizó: «voy a solicitar a fiscalía General la revisión de ese archivo. Porque entender así la autoria pone en peligro todos los casos de maltrato animal. Acá lo que prueba que no les dan de comer, que les pegan y que los hacen sufrir son los informes veterinarios…entonces si viene la misma persona que dice que es dueño del caballo, es evidente que era él quien no le daba de comer».

Las próximas horas serán claves en torno a las presentaciones que realice el abogado de la ONG Caballos de Quilmes y saber como sigue adelante el proceso.