Argentina marchó por Fernando

A un mes del crimen de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado a golpes en Villa Gesell, sus padres, Silvino y Graciela, encabezaron ayer una multitudinaria marcha frente al Congreso en reclamo de justicia.

“Se siente, se siente, Fernando está presente”, gritaron los manifestantes, ante el llanto de los padres de la víctima, visiblemente emocionados en el escenario. “Basta de violencia”, pidieron después, y mostraron un video con imágenes de Fernando.

“Mi vida no es fácil”, dijo la madre de Fernando después del video. “Con la ayuda de ustedes se va a hacer justicia por mi hijo y por todas las víctimas de violencia. Lo que le hicieron a mi hijo es terrible. No le dieron oportunidad de defenderse, lo mataron a traición. Un chico decente, bueno, que amaba la vida. Quería ayudar a todo el mundo”, agregó. “Lo que le hicieron a Fernando nos arruinó la vida. Mi casa está vacía. Cuando me levanto, miro su cama vacía, y sé que nunca volverá por culpa de lo que le hicieron, quiero justicia por mi hijo. ¡Que paguen!”

A su vez, se realizaron otras marchas en distintos puntos del interior del país e incluso en el exterior: en Mendoza (Plaza de la Independencia), Ushuaia (en el Paseo de las Rosas), en San Juan (Plaza 25 de mayo), Mercedes (provincia de Buenos Aires, plaza San Martín), Barcelona (en la puerta del Consulado Argentino) y Londres (en la catedral de San Pablo)