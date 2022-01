Asaltaron dos veces en tres meses a un emprendedor quilmeño

Un joven fue víctima de dos violentos asaltos de motochorros que le robaron dos bicicletas nuevas en apenas tres meses. El hombre es un emprendedor que tiene locales en Quilmes y asegura que cada vez la calle está más peligrosa.

El lunes por la noche, cuando Gastón cerró uno de sus locales en Quilmes Oeste, regresó en bicicleta a su casa en Florencio Varela. Mientras circulaba por Av. Calchaquí notó que a la altura del supermercado Jumbo una motocicleta Honda Twister blanca con dos sujetos a bordo lo comenzaron a seguir. Al cruzar al vecino distrito, sobre Paso de la Patria, la moto lo embistió.

“Uno sacó una pistola, y me pidieron la bici y la mochila. Me alejé de la bici, la entregué rápido levantando los brazos y salvé la mochila. Por suerte no me lastimaron pero la policía, como siempre, nunca está”, criticó la víctima.

Su hartazgo con la situación se debe a que la inseguridad lo viene golpeando desde hace tiempo: tres meses antes de este hecho, mientras volvía a su casa también cerca de la medianoche, motochorros lo tiraron de la bicicleta que tenía en ese momento frente al Jumbo de Calchaquí. “Hermosa iluminación, muy linda la zona, pero igual me tiraron, quedé revolcado y se llevaron la bicicleta”, lamentó.

Asimismo, aseguró que sufrió asaltos en su panadería y en su barbería, y señaló que tiene una penosa colección de videos de arrebatos de celulares a las personas que esperan el colectivo frente a su local de Av. La Plata. “Andar en la calle está horrible. Nunca en mi vida me perseguí ni anduve con miedo, pero ya me robaron cuatro veces y cada vez me está gustando menos andar de noche en la calle”, aseguró.