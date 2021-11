Ataque xenófobo a venezolano en Quilmes: Fue insultado y atropellado

Un motociclista de nacionalidad venezolana sufrió un violento ataque en Quilmes Este por parte de un automovilista que lo insultó, lo atropelló y luego se dio a la fuga. La víctima estaba con su mujer en el rodado y ambos sufrieron lesiones, pero además el atacante le destruyó su herramienta de trabajo.

La repudiable agresión, ocurrida el martes a las 18.25 sobre la calle Guido entre Moreno y Lavalle, inició como una discusión de tránsito. “Venía en la moto con mi mujer cuando vi que un Volkswagen Bora gris que venía detrás se me estaba encimando. Pensé que me iba a chocar, entonces me adelanté para apartarme. Cuando logré hacerlo se me puso a la par y me dijo ‘pelotudo volvé a tu carril’. Le contesté que le estaba dando el paso y cuando me escuchó la tonada me gritó: ‘¡Andate para tu país pelotudo!”, relató Luis, el motociclista agredido, en diálogo con InfoQuilmes.

Lamentablemente, el hecho no terminó ahí y tuvo una actitud criminal de parte del automovilista. Según relató el muchacho, que es padre de una bebé de tres meses, el conductor avanzó unos metros, puso reversa en medio de la calle y aceleró para embestirlo. “Primero pude esquivarlo, pero después puso de nuevo primera y avanzó para atropellarme. Tuvo toda la intención de arrollarme”, aseguró el motociclista, quien aportó además las imágenes de cámaras de seguridad que captaron lo ocurrido.

Como consecuencia del golpe, Luis sufrió fuertes hematomas en las piernas, raspones en el brazo, golpes en las costillas, en tanto su esposa tuvo una severa quemadura en la mano porque se agarró del tubo de escape en la caída, además de golpes en pecho y una rodilla. Un bombero que estaba a pocos metros se acercó de inmediato a ayudarlo y solicitó la presencia de una ambulancia del SAME, que trasladó a ambos tripulantes al Hospital Iriarte para recibir la asistencia médica adecuada.

A pesar de la gravedad de lo que había hecho, el conductor del Bora escapó del lugar y al momento permanece prófugo. Recién este jueves Luis podrá radicar la denuncia correspondiente, ya que se acercó a la Comisaría Primera de Quilmes al día siguiente del choque para hacerlo y no quisieron tomársela.

Sumado a las lesiones sufridas, la familia atraviesa ahora una delicada situación ya que el automovilista les destrozó la moto con la que trabajaba Luis, en su desquiciado ataque. “Estaba nueva, todavía la estoy pagando”, lamentó. Finalmente, sobre la causa de la agresión afirmó que “fue por xenofobia” y expresó su dolor porque “esto esté sucediendo, que personas vengan a atacarte de esta manera. Yo vengo de un país agresivo y sé de las consecuencias de tener este tipo de actitudes”, reflexionó.