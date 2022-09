Atropelló a un motociclista en Quilmes Centro y se dio a la fuga

El conductor de un auto embistió de lleno contra una motocicleta manejada por un joven de 25 años y huyó. La víctima debió ser atendida presentando heridas en sus piernas y brazos, aunque afortunadamente se encuentra fuera de peligro. Ahora intentan dar con el Toyota Etios color gris oscuro.

El hecho tuvo lugar en las calles Videla y Lavalle a las 6:36 del domingo pasado. Por allí circulaba un hombre en moto que al cruzar Lavalle fue atropellado por un automovilista.

La escena tomó gran magnitud al notarse la actitud del conductor del auto, quien ni siquiera frenó y se dio a la fuga del lugar, sin asistir a la víctima.

El sujeto debió ser atendido por personal médico ya que presentaba heridas en sus piernas y brazos, esguinces y raspaduras por todo el cuerpo producto del impacto.

«El lunes quise hacer la denuncia por abandono de persona pero no me la quisieron tomar porque me dijeron que para eso me tenían que haber dejado en un descampado, nada que ver», contó a InfoQuilmes el joven atropellado. Y agregó, «me dijeron que podía iniciar una demanda civil, pero evidentemente yo no tenía ningún dato de él». Finalmente luego de llevar las imágenes de las cámaras de seguridad, le tomaron la denuncia en la Comisaría Primera de Quilmes.

Ahora buscan dar con el paradero del autor del hecho, que se movilizó en un Toyota Etios color gris oscuro durante la mañana del domingo, por lo que se encuentran realizando un relevamiento por las cámaras de seguridad de la zona.

