Automovilista arrasó el deck de un comercio del Centro y huyó

Un auto destruyó la estructura de hierro y madera instalada para el local de Café Martínez, ubicado en la Plaza Conesa, durante la noche del domingo. Afortunadamente no había clientes sentados en el sector.

El hecho tuvo lugar anoche en el comercio ubicado en las calles Conesa y Moreno de Quilmes Centro. Allí, el conductor de un vehículo perdió el control de su rodado y terminó impactando contra el deck, generándole importantes daños.

En las imágenes de las cámaras de seguridad de los locales, puede observarse que quien manejaba el auto lo hacía a gran velocidad y zigzagueando, hasta que terminó derribando los hierros de la estructura, sin siquiera frenar.

Automovilista arrasó el deck de Café Martínez, ubicado en Conesa y Moreno de Quilmes Centro y huyó. pic.twitter.com/LWdRoJ9ZOJ — Info Quilmes (@infodequilmes) July 4, 2022

El horario y la temperatura fueron factores importantes para que no se produzcan heridos, ya que afortunadamente no había ningún comensal en las mesas del exterior. En tanto, no trascendieron más datos sobre el conductor del auto, que se fue de la escena.