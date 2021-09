Barrionuevo propone combatir la inseguridad con trabajo, de llegar al Concejo Deliberante

El precandidato a concejal de Quilmes por el frente Vocación Social, Jorge Barrionuevo, dio a conocer sus propuestas a presentar en caso de acceder a una banca en el Legislativo local. La inseguridad, la capacitación en oficios, la generación de trabajo y el medio ambiente encabezan sus preocupaciones.

De cara a las elecciones primarias PASO, Barrionuevo -quien fue titular del área de Alumbrado Público durante los 8 años de la gestión de Francisco “Barba” Gutiérrez- aseguró que se encuentra recorriendo los barrios visitando a los vecinos y destacó la necesidad de “recuperar la cultura del trabajo, recuperar parte del oficio y preparar a los jóvenes para que tengan oportunidades laborales”.

“Venimos con lindos proyectos para incluir a los jóvenes, porque hasta acá venimos hablando mucho de colaboración pero les estamos cerrando las puertas, principalmente en el territorio de Quilmes. Tenemos un proyecto muy fuerte para San Francisco Solano, donde queremos hacer realidad una generadora de electricidad abastecida con quema de basura, cuyas cenizas utilizaremos además para hacer asfaltos”, lanzó en primer lugar.

SEGURIDAD

Luego se hizo eco de la inseguridad, como una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. “Los vecinos tienen miedo de salir a la calle para ir al almacén, de perder lo poco que tienen. El valor de un teléfono para un pibe que le costó un montón de sacrificio es muy difícil de recuperar nuevamente”.

Respecto de este tema tan sensible indicó que “con humo en las chimeneas de las fábricas dejaremos de tener delincuencia. En el distrito no tenemos empleo quilmeño genuino, ni en los parques industriales, ni en las empresas privadas. ¿Dónde está la prioridad local? Las colas del pedido de trabajo y de la capacitación deben ser de quilmeños. Para ello sería bueno tener beneficios impositivos para comerciantes e industriales que contraten gente de la ciudad”.

CAPACITACIÓN

En este sentido Barrionuevo lamentó que “mientras que muchos jóvenes inaugurarán las universidades, otros tantos inaugurarán las alcaidías. Hace 40 años que venimos en decadencia, debemos aprender a sacrificarnos y dar un paso hacia adelante con inclusión: si no dejamos de agrandar la pobreza la inseguridad va a ir creciendo. Queremos con los jóvenes de Quilmes conformar y establecer nuevos oficios que se han perdido en el camino para que tengan trabajo. Así hay muchos a los que vamos a recuperar y para los que no vamos a tener que cambiar la ley, discutiendo una reforma judicial, porque no pueden entrar por una puerta y salir por la otra. Eso no le sirve a nadie”, criticó.

Asimismo, sobre la postpandemia remarcó que “dejará una franja importante de desocupados, no sólo jóvenes sino también adultos de 40 o 50 años que todavía se sienten activos. A ellos no los podemos retener con un plan, eso debe ser un salvoconducto para lo inmediato, pero después tenemos que tener una Argentina productiva”, propuso.

ARROYOS

Otra de las problemáticas históricas de los vecinos del Oeste quilmeño tiene que ver con los arroyos y los problemas que generan por los desbordes que anegan los barrios. En tal sentido, Barrionuevo se mostró tajante y afirmó: “¡Basta de la mentira de los entubamientos! Si nosotros entubamos todos los arroyos va a pasar como en La Plata donde se ahogaron un montón de vecinos. La única solución que tienen los arroyos de la ciudad son los reservorios”, expresó en una propuesta innovadora para la política local.

Finalmente, el precandidato manifestó su entendimiento político de que “la inclusión del ser humano es ser libre, es tener vivienda, trabajo, salud y educación. Los líderes que manejan el país tendrían que ver esas prioridades y qué miedo le tienen a eso, porque un ser libre piensa y vota diferente”.