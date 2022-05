CENSO 2022: Piden no brindar información por escrito ni por adelantado

Este miércoles 18 de Mayo de 8 a 18 horas se realizará en todo el territorio nacional el Censo de Población, Hogares y Viviendas 2022. Miles de censistas van a recorrer el país para realizar la entrevista de forma presencial o anotar el comprobante de finalización para quiénes lo hicieron de forma online.

Aquellas personas que optaron por realizar el cuestionario por internet deberán aportarle al censista (que estará identificado con una pechera con la imagen del Censo y una credencial con sus datos personales) el código único de vivienda de seis dígitos y además cuántas personas por sexo censaste en tu vivienda.

En muchas casas de la ciudad aparecieron volantes impresos solicitando toda esta información de manera adelantada. Al tratarse de un tema tan sensible, las autoridades advirtieron que de ninguna manera deben responderlo por escrito, escanear QRs de fuentes no oficiales ni entregarle ninguna información a personas que no estén debidamente identificadas previo al miércoles. En caso de no estar ese día en el domicilio, podrán dejarle el código a algún vecino de confianza para que se lo entregue al censista.

Algunos de los folletos que repartieron en Quilmes y no deben completarse

Según informaron en redes sociales, más de un 30% de la población realizó el Censo Digital, lo que significará una importante optimización del tiempo. El cuestionario online estará disponible hasta el 18 de mayo y quienes no elijan esta modalidad podrán contestar las 61 preguntas de manera presencial.

Vale mencionar que no es necesario que el censista ingrese a tu domicilio. Podés responder todas las preguntas o mostrar el comprobante de finalización del Censo digital desde el portero eléctrico, la puerta o la ventana de tu vivienda.

PREGUNTAS FRECUENTES: https://www.censo.gob.ar/index.php/preguntas-frecuentes/

