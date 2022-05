Cervecería y Maltería Quilmes impulsa el consumo responsable y seguridad vial en el Municipio

Cervecería y Maltería Quilmes presentó en la Casa de la Cultura de Quilmes nuevas iniciativas en el marco de su proyecto anunciado en 2021 que tiene como objetivo reducir un 10% los incidentes viales y un 25% el consumo abusivo de bebidas con alcohol en la Ciudad de Quilmes a 2025, promoviendo el consumo responsable de bebidas con alcohol.

Junto al Observatorio de Seguridad Vial de Quilmes la compañía llevó adelante un relevamiento de datos para establecer metas concretas y pensar soluciones en base al análisis, a partir de su compromiso en 2021 y, en esta segunda etapa, donó al municipio 1 alómetro, 1 alcohlímetro, 55 cascos de motos para el curso mensual para trabajadores en moto del municipio, 100 chalecos para equipar operativos de control y un indicador de velocidad de VialSeg para la zona de conflicto según el mapa de calor de siniestralidad vial de la ciudad. Está probado que alertar al conductor mostrándole la velocidad a la que va es un método eficaz y elemento disuasivo para evitar incidentes en tiempo real. También se entregarán materiales informativos a los puntos de venta, bares, restaurantes, almacenes, autoservicios, supermercados y discotecas y se entrenará al personal de servicio sobre cómo prevenir y actuar ante situaciones de consumo excesivo y evitar el consumo en menores.

Al mismo tiempo, junto a Fundación MPadres y a Conduciendo a Conciencia va a llevar su programa de Consumo Responsable y Concientización Vial a distintos clubes de fútbol y rugby de la ciudad: Quilmes Atlético Club, Club Atlético Argentino de Quilmes, Círculo Universitario de Quilmes y Don Bosco. La propuesta es capacitar a los entrenadores como voceros e impulsores de hábitos positivos.

“Entendemos que es necesario avanzar hacia la modificación de normas sociales que regulan los hábitos de consumo, y lograr adoptar nuevas conductas que nos acerquen cada vez más a nuestro objetivo: que todas las experiencias con nuestros productos sean positivas y cero en menores”, afirmó Vanesa Vázquez, gerenta de Crecimiento Inclusivo de Cervecería y Maltería Quilmes.

Se trata de un trabajo articulado con el sector público, tercer sector, clientes y colaboradores que involucra diversas iniciativas para relevar el punto de partida, concientizar, intervenir y luego medir el impacto, impulsando cambios de hábitos y alentando a que los ciudadanos se conviertan en embajadores del Movimiento CERO (en menores, al volante y excesos).

El acuerdo va en línea con las políticas y acciones que la compañía viene llevando a cabo para promover el Consumo Responsable desde hace más de 20 años. En este sentido, en el último tiempo se lanzaron Quilmes 0.0 -con 0% de graduación alcohólica-, la Stella Artois 0 alcohol, y Andes Trigueña, con sólo 1% de graduación, aportando alternativas de cerveza sin alcohol a su portafolio. Además, desde el 2021 el 100% de sus etiquetas de cerveza incluyen pictogramas que recuerdan no beber y conducir, no vender a menores de 18 años, no consumir durante el embarazo y beber con moderación.

“Abordamos el consumo responsable en torno a tres ejes: Cero en menores, en el que afirmamos el compromiso de dar siempre el mejor ejemplo que es ni una gota de alcohol antes de la edad permitida; Cero al volante, a través del cual logramos instalar la figura del conductor designado y promovemos que las personas planifiquen sus salidas con la premisa de que #SiTomoNoManejo; y Cero excesos, porque entendemos que el consumo excesivo de alcohol no es compatible con una vida saludable”, desarrolló Vanesa Vázquez.