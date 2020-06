Colecta anual para Cáritas

Los obispos de Quilmes invitaron a colaborar más que nunca con la colecta anual de Cáritas Argentina, que se realizará el próximo fin de semana con el lema “Tu generosidad aumenta la esperanza” y en el contexto del aislamiento por la pandemia del coronavirus.

“Cuando no hay alimentos, no hay mesa, no hay casa, vivir este aislamiento es prácticamente imposible. Queremos seguir llegando a los lugares donde más nos necesitan”, expresó el obispo auxiliar de Quilmes, monseñor Marcelo Margni, en un videomensaje.

“Sabemos todo lo que significa el momento presente, no sólo las preocupaciones propias de la pandemia sino sus consecuencias como es la pobreza, la necesidad que enfrentan tantas familias de nuestra diócesis y de todo el país”, añadió el obispo de Quilmes, monseñor Carlos José Tissera.

Monseñor Margni pidió a la comunidad diocesana colaborar en este “grano de arena”, como todos los años, pero esta vez de modo particular para “sostener esos emprendimientos que a lo largo y a lo ancho del territorio están, de modo anónimo, sosteniendo el hambre de tantas familias”.

“Queremos además agradecer a todos ellos. Lo hemos hecho varias veces, pero no redunda volver a hacerlo. Querida hermana, querido hermano, das el testimonio de una humanidad diferente”, destacó.

Monseñor Tissera recordó que con la colecta de Cáritas no sólo se es generoso con la gente de la diócesis, sino también de “todos aquellos hermanas y hermanos, que viven a lo ancho y ancho del país en situaciones muy adversas”.

“La colecta comenzó el día en el que hermanos y hermanas voluntarios y servidores, tanto de Cáritas como de los movimientos sociales, con coraje, con valentía, con creatividad, no dudaron en ponerle el hombro a esta situación”, valoró monseñor Margni.

“Nosotros queremos seguir ayudándolos, ellos están trabajando hace mucho ya, y sin descanso. La colecta nos va a permitir seguir apoyando a esos lugares que están sosteniendo la emergencia alimentaria”, sostuvo.

Por último, monseñor Tissera señaló que Cáritas propone seguir ayudando las redes sociales, Mercado de Pago, tarjetas de crédito. Seamos generosos. Tu generosidad, aumenta la esperanza”.

¿Cómo colaborar ahora y todo el año?

Cáritas detalló cómo se puede colaborar con esta campaña solidaria.

– Mediante tarjeta de crédito, débito, CBU, Pagomiscuentas o Mercado Pago podés hacerlo ingresando a nuestro sitio: www.caritas.org.ar/sumate

– Telefónicamente desde todo el país al 0810-222-74827 (al costo de una llamada local).

– También está habilitada la donación vía transferencia o depósito bancario a nombre de Cáritas Argentina en las siguientes cuentas corrientes:

Banco Nación 38632/92 (sucursal 0085 Plaza de Mayo)

CBU 01105995-20000038632921 – CUIT: 30-51731290-4

Alias: AGUJA.RIMA.CUBA

Banco ICBC: 0546-02000042/42

CBU: 01505467-02000000042422

Alias: MEDIA.TIRA.ENERO

– Quienes quieran colaborar a través de Pago Fácil o Rapipago, pueden acercarse a cualquier sucursal.

– Para la recepción de donaciones en efectivo se repartirán sobres y se desplegarán alcancías o urnas en parroquias, capillas, centros misionales y lugares públicos como plazas, avenidas, o supermercados, de acuerdo con las posibilidades sanitarias de las distintas localidades del país.

Informes: comunicaciones@caritas.org.ar o en la página web www.caritas.org.ar/colecta2020.+