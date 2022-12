Con amplio temario el HCD realizó la última sesión extraordinaria del año

El Concejo Deliberante local que preside Fabio Baez, realizó la última extraordinaria del año con 18 ediles presentes en el recinto. En este contexto y tras haber aprobado los despachos, Baez habló desde el estrado habilitado por el Cuerpo expresando su agradecimiento “a los que tuvieron el valor de lo que representa ser Concejal, estar en una banca y representar al Pueblo de Quilmes; los que lo hicieron, los que vinieron, los que trabajaron, los que aportaron esas ideas, les agradezco el haber participado, el haber debatido, y el poder haberme dado la posibilidad de ser Presidente de este Concejo Deliberante”

“Tendría muchas cosas más para decir, pero quería simplemente agradecer la oportunidad que me dio el Cuerpo de representar desde este lugar y hacerlo con el valor de las ideas, con el debate de las cosas justas para nuestra ciudad, de cosas históricas que están sucediendo en nuestra ciudad y que no se vieron en mucho tiempo”, enfatizó Baez, y agregó, “También con el honor de decir a muchas cosas que NO, y decir que ese es el trabajo de cada uno de los concejales. Luchemos por un Quilmes mejor, que haya un debate de ideas, que el año próximo nos encuentre de la misma manera debatiendo proyectos para que los vecinos de Quilmes estén mejor, no para que la política esté mejor”, concluyó.

El Presidente del Honorable Concejo Deliberante de Quilmes, Fábio Báez

Aprobación de Ordenanzas

El Cuerpo aprobó la donación del inmueble que ocupa la Capilla San José del Barrio Villa Argentina al Obispado de Quilmes y de la la Escuela Nº 30 “Gral. Manuel Belgrano” y del Jardín de Infantes Nº 933 “Josefina E. de Bemberg” a la Provincia de Buenos Aires por parte de la Cervecería y Maltería Quilmes, habiéndose declarado Patrimonio Histórico Cultural y Natural de Quilmes al Parque Cervecero ubicado en Andrés Baranda entre Av. Triunvirato y Av. Laprida de nuestra ciudad y modificado el artículo 1º de la Ordenanza Nº 11881/12.

Adhesión del Municipio a Leyes Nacionales y Provinciales

Asimismo, Quilmes adhirió a la Ley Provincial Nº 13744 modificada por la Ley Provincial Nº 14792 de Creación y Funcionamiento de Agrupamientos Industriales, creándose el Registro Municipal de Pequeños y Medianos Parques Industriales en el que se inscribirán aquellos que deban ser evaluados y aprobados por el municipio. Y se crea el Registro Municipal de Empresas en Agrupamientos Industriales en el que se inscribirán las unidades productivas con la categorización anual “MiPyME” definida por el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, se radiquen en alguno de los agrupamientos industriales previstos. Esta última iniciativa fue declarada de Interés Municipal.

También se adhirió a la Ley Nacional Nº 27506 modificada por la Nº 27570 sobre “Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento”, cuyo objetivo es promocionar actividades económicas que apliquen el uso del conocimiento y la digitalización de la información apoyado en los avances de la ciencia y de las tecnologías, la obtención de bienes, prestación de servicios y/o mejoras de procesos dando lugar a la creación del Registro Municipal de Empresas y Actividades de la Economía del Conocimiento que estará a cargo de la Autoridad de Aplicación y cuyas actividades a desarrollarse fueron declaradas de Interés Municipal.

Mejoras no declaradas

Se prorroga la apertura del Registro de Mejoras No Declaradas Incorporadas a los Inmuebles por el plazo de 60 días, facultando al Departamento Ejecutivo a efectuar sucesivas prórrogas sobre el mismo a partir de cada vencimiento las que deberán ser comunicadas al Honorable Concejo Deliberante.

Complejo Judicial

Se aprobó la adecuación de las zonas donde funcionan los Juzgados Federales de Avenida 12 de Octubre entre Amoedo, Mosconi y Rocca con destino a la construcción del “Complejo Judicial” perteneciente al Dpto. Judicial de Quilmes, autorizando al Ejecutivo municipal a realizar la apertura de la calle San Mauro Castelverde, desde Antonio Rocca hasta Av. Gral. Mosconi.

Paseo de Compras

Quedó aprobada la factibilidad de habilitación para explotar el rubro Galería Comercial, Paseo de Compras Quilmes ubicado en la Peatonal Rivadavia Nº 65 a solicitud de los interesados habiéndose cumplido con los requisitos exigidos por la normativa vigente.

Convenio Marco

Firmado entre el Municipio de Quilmes y la Fundación del Banco de la Provincia de Buenos por obras de bienestar y beneficio común con la puesta en valor del espacio de juegos de la plaza “Santa María” de Bernal, se convalidó dicho convenio y se aceptó la recepción de los bienes donados por la Fundación.

Homenaje a Osvaldo Tondino

Fallecido el 27 de marzo de 2015, Osvaldo Tondino fue un destacado vecino de Quilmes que luchó contra la trata de personas, fue militante social y defensor de los Derechos Humanos, predicando con su ejemplo y su trabajo, por este motivo se decidió designar con su nombre a la calle Casinelli ubicada entre Av. Mitre y Uriburu de Ezpeleta.

Personalidad Destacada

Fueron declaradas “Personalidad Destacada del Partido de Quilmes” la Periodista Jesica Tritten, Gerenta General de Contenidos Públicos S.E. (Canal ENCUENTRO, Canal PAKA PAKA, DEPORTV y SOMOS CONTAR) y a la Señora Delia Haydee López, enfermera de la Cruz Roja Argentina.

