Con amplio temario sesionó el HCD

Bajo la modalidad presencial, el Concejo Deliberante local llevó adelante una nueva sesión ordinaria que reunió a la totalidad de los ediles en el Teatro Municipal.

Minutas verbales

Tras haber presentado más de media docena de minutas verbales que dieron lugar a un intenso debate, el titular del Cuerpo Fabio Báez, expresó, “Reivindico el debate porque es desde donde se puede poner en valor lo que piensan realmente los concejales. El recinto es el lugar donde se tiene que hablar y debatir como corresponde. Fue una sesión agitada pero bien; soy un presidente al que le gusta que todos hablen, que todos se explayen, que tengan su tiempo y puedan hablar. Quizás en algún caso se han excedido de su tiempo, pero cabe explicarlo en esto del reglamento interno, que cuando se pide una interrupción, eso no se contabiliza dentro de los 15 minutos que tiene cada concejal”.

En este sentido, las minutas verbales trataron pedidos de informes sobre la distribución de Notebooks impulsado por el gobierno provincial; plan de obras para escuelas; entrega de mobiliario para establecimientos educativos, volumen de “raciones” de alimentos que se distribuyen a través del SAE, entre otras.

Sobre Tablas

Se declaró de Interés Municipal, a través de un proyecto de Ordenanza presentado por los concejales, el juicio que se lleva adelante en el Tribunal Oral Federal N° 1, conocido como Causa Brigada de Investigaciones de Quilmes, “Pozo de Quilmes o Chupadero Malvinas”, Dirección de Delitos contra la Propiedad y Delitos contra las Personas de Banfield “Pozo de Banfield”, Brigada de Investigaciones de Lanús, con asiento en Avellaneda “El Infierno”, en cuyas audiencias participan vecinos del distrito.

“El debate siempre enriquece a la democracia, el hecho de tratar proyectos sobre tablas como lo hicimos hoy, uno de ellos es la reivindicación histórica con el comienzo de los juicios, que son de interés municipal, poniendo un nunca más a hechos que no queremos vuelvan a suceder en nuestro país, que no tengamos nunca más un desaparecido, que nadie que quiera expresarse libremente no lo pueda hacer, y que los canales son la democracia como lo hemos elegido hace mucho tiempo en nuestro país. El otro es la aprobación de un convenio con el Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A”

Este convenio permite que el Departamento Ejecutivo pueda tramitar operaciones de leasing para el arrendamiento, con opción a compra, de bienes muebles, camiones, carrocerías roll off y contenedores de residuos que serán afectados a la flota municipal de servicios públicos. El mismo fue girado por el Ejecutivo y aprobado por el Concejo Deliberante.

Ordenanza derogada

En este contexto, Báez hizo referencia a la derogación de la Ordenanza municipal 12.360/14 que destinaba el predio ubicado en Alberdi y Paz, donde antiguamente funcionó el “corralón Municipal, a la construcción de un edificio para la Escuela Municipal de Bellas Artes Carlos Morel, “Se trata de la construcción de una plaza y estacionamiento, proyecto que va a traer mejoras al barrio, y que está visto con buenos ojos por los vecinos”, afirmó el presidente del Legislativo.

Cabe señalar que dicho predio, actualmente se encuentra en desuso.

Homenajes

Fabio Báez también se refirió a la figura del ex presidente de la Nación Néstor Carlos Kirchner, al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento, “Hoy es un día histórico para nosotros los peronistas, reivindicar a uno de los mejores hombres que dio el peronismo, que es Néstor Kirchner. Escuché muchos homenajes y pensaba cómo lo homenajearía yo a Néstor desde una banca si la estuviera ocupando como concejal, que hoy lo hago desde el estrado como presidente. Veo a Néstor en mi mamá con una jubilación, una persona que trabajó toda su vida y nunca sus patrones le hicieron un aporte. Le tocó como a muchas mujeres, como a muchas amas de casa, que tuvieron que salir a ganarse el mango y llevarlo para ponerlo en la olla. Y que gracias a Néstor hoy tiene su jubilación”, dijo Báez, y añadió, “Del otro lado veo a mi hija, la hija de un laburante, de un tipo que a los 8 años tuvo que salir a rebuscarse para llevar el mango a la casa y poder aportar para la olla como bien decimos. Nadie me obligó a trabajar, yo me di cuenta que hacía falta que hagamos un esfuerzo todos y no me puse colorado para agarrar una caja de medias para ir a venderlas casa por casa. Y la veo a mi hija hoy, una universitaria a punto de recibirse, con una carrera tan hermosa como es la licenciatura en trabajo social, y una ferviente militante”.

Asimismo los ediles durante la sesión destacaron sus acciones de gobierno donde se enumeran, la reactivación de la economía, la recuperación de los puestos de trabajo, reducción de la pobreza, creación de universidades, el financiamiento educativo y la recuperación del estado y de la política, entre otras.