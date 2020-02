Convocan a paro de colectivos de 70 líneas para este martes

Son más de 70 las ya confirmadas, que afectarán el transporte urbano de Capital Federal y el conurbano. En las próximas horas podrían adherirse líneas de distintos puntos de todo el Interior. Desde el sector disidente de la UTA aclararon que la medida de fuerza no es contra el Gobierno de Alberto sino contra el secretario general Roberto Fernández.

Se confirmó que los choferes de colectivos realizarán una huelga como medida de fuerza este próximo martes 11 de febrero. Si bien la manifestación responde al grupo opositor de la Unión Tranviarios Automotor y dependerá del acatamiento de los choferes que adhieran, el reclamo será muy importante ya que abarcará más de 70 líneas del Área Metropolitana.

El martes 11 de febrero habrá paro convocado por la agrupación Juan Manuel Palacios que lidera el dirigente MIGUEL BUSTINDUY. Afectará a las líneas de colectivos del grupo DOTA. pic.twitter.com/eVK2W5DdxB — christian baglietto (@bagliettoc) February 10, 2020

El referente de la Agrupación Juan Manuel Palacios de la UTA indicó: “Estamos conversando con todos los delegados de todo el país para que la medida afecte a todas las líneas, en todo el país”.

“El tema viene de larga data porque no compartimos las políticas con Fernández y él ahora no tiene la legitimidad porque los compañeros no lo votaron. Es secretario general porque lo dijo la Justicia”, aseguró Bustinduy.

En ese sentido, apuntó que el gobierno anterior “dejó todo el sector hecho pelota” y denunció: “Los compañeros no descansan las 12 horas. Después dicen que somos asesinos”.

“Esta medida de fuerza no es contra el Gobierno de Alberto Fernández. Nuestro gremio no cerró siquiera la paritaria 2019”, sentenció.

Por lo pronto, según fuentes de la Agrupación Juan Manuel Palacios de la UTA, estás son las líneas que ya está confirmado que pararán:

En el área metropolitana (Capital y GBA) son las líneas 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 20 – 21 -23 – 24 – 25 – 28 – 31 – 44 – 50 – 51 – 56 – 57 – 74 – 76 – 79 – 84 – 91 – 98 – 99 – 101 – 106 – 107 – 108 – 117 – 130 – 135 – 146 – 150 – 161 – 164 – 168 – 177 y 188.

En el ámbito municipal, los colectivos afectados serían 256 – 263 – 271 – 299 – 370 – 373 – 384 – 385 – 388 – 403 – 405 – 421 – 429 – 435 – 540 y 543.