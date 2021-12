Declaran inocente al quilmeño acusado por el robo de caños en Salta

Tras cinco meses de audiencias, el Tribunal Oral Federal N°2 de Salta dio a conocer anoche su veredicto respecto a la responsabilidad penal de las diez personas llevadas a juicio por los delitos de robo agravado y defraudación a la Administración Pública en la causa «Robo de caños del Gasoducto GNEA»

Como estaba previsto, el juez Abel Fleming (presidente) y sus colegas Gabriela Catalano y Domingo Batule iniciaron la audiencia a las 8.30, oportunidad en la que los acusados se dirigieron al tribunal antes que el cuerpo inicie la deliberación. A excepción de Prado, quien trató de tomar distancia de la acusación realizada en su contra por el fiscal general Eduardo José Villalba, de la Unidad Fiscal Salta, el resto de los imputados se declararon inocentes y agradecieron al tribunal y a la fiscalía por el buen trato recibido a lo largo del debate.

Pasado el mediodía, los jueces y la jueza volvieron a la sala y dieron a conocer su veredicto. En una larga exposición, que demandó casi 10 horas, dieron su parecer respecto a los hechos, las pruebas y la calificación jurídica del caso. Como resultado de ello, declararon culpables del delito de robo agravado por ser cometido en banda y en despoblado, en calidad de coautores, al ex intendente de Aguaray, Jorge Enrique Prado; al titular de la empresa OSYP SA, Diego Alos; y al empresario Adrián Vera. “Los tres responsables principales del robo de los caños fueron declarados culpables y esto confirma lo que la fiscalía dijo desde el inicio del juicio: la puesta en marcha de un plan criminal para robarse los caños”, destacó el fiscal Villalba. Por otro lado, descartaron la acusación por defraudación a la Administración Pública y, en cuanto a Vera, le sumaron el delito de falsificación de documentos.

En esta decisión el tribunal compartió la acusación planteada por la fiscalía en su alegato del 28 de octubre pasado, cuando requirió la declaración de responsabilidad penal de Prado, Alos y Vera por su participación en el saqueo de caños del Gasoducto GNEA, considerado el mayor caso de corrupción en torno a una obra del Estado Nacional. En otra coincidencia con la fiscalía, el tribunal dispuso la absolución de Dante Rodríguez, quien había llegado a juicio imputado por el delito de robo agravado de 14 caños en noviembre de 2019. La fiscalía había pedido la absolución por el beneficio de la duda, lo que fue ratificado por el tribunal.

Los jueces dispusieron la absolución del ex secretario de Haciendas del municipio de Aguaray, Fredy Marcelo Céspedes; de los gerentes de la firma MyP Servicios Especiales, Miltón Saavedra y Bruno Degoy, y del encargado de la empresa Vera SA, Cristián Buczek. También fue absuelto, por el beneficio de la duda, Andrés Ayala, gerente de la empresa PERTERSER S.R.L.

QUILMEÑO INOCENTE

El Tribunal Oral Federal N°2 de Salta también declaró inocente a Matías Rossi, titular de la empresa quilmeña COMARFIL S.A.

Vale recordar que en los últimos meses, medios locales y nacionales difundieron una fake-news con fines electorales involucrando en el robo de los caños al ex intendente Martiniano Molina y al concejal Ignacio Chiodo (que encabezó la boleta de concejales en el distrito). En las últimas horas, la justicia no sólo determinó que los dirigentes políticos de Juntos no estaban involucrados en el robo, sino que también declaró inocente a Rossi, cuya defensa en la causa fue llevada por el estudio de Ignacio Chiodo (que además de cumplir su rol como edil, ejerce la profesión de abogado)