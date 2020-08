Declaran la emergencia en seguridad por 6 meses en Quilmes

El Concejo Deliberante aprobó expedientes sobre tablas

Se trata de expedientes presentados por los concejales solicitando se declare la Emergencia en materia de Seguridad y otros girados por el Departamento Ejecutivo prorrogando la declaración de la Emergencia Alimentaria en el distrito, según lo dispuesto en las Ordenanzas 13249/19 y 13312/19, y se aceptó la donación de insumos destinados, en su mayoría, a paliar la situación por COVID-19.

En este contexto el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Fabio Báez expresó, “Son donaciones que llegaron hace un tiempo, fueron convalidadas y las agradecemos, tal como el Ejecutivo se lo hizo saber a cada uno de los donantes, quienes se han puesto a la par del Municipio para combatir esta terrible pandemia que estamos padeciendo”.

“Desde el Concejo celebramos la ayuda que llegue para nuestro Municipio, todos los convenios, todo lo que sea para que Quilmes crezca”, y agregó, “A nosotros como gobierno nos toca la tarea de asistir, como bien lo dijeron algunas concejales, y como bien lo hace día a día nuestra Intendenta en cada barrio con un operativo Detectar, con los puntos solidarios, con la apertura de lugares para aislamiento, con un hospital modular modelo que vino para quedarse en Quilmes, del cual nos tenemos que sentir orgullosos”.

Emergencia en Seguridad

En este marco, el Concejo Deliberante aprobó este mediodía la declaración de la Emergencia en Seguridad Pública en el distrito por el término de 180 días hábiles a partir de la promulgación de la ordenanza que contempla entre otras medidas la instalación de puestos de control en distintos barrios del distrito los que serían provistos por el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Minutas verbales

El titular del Cuerpo, Fabio Báez se refirió además al debate en el recinto a partir de lo solicitado por la concejal Daniela Conversano, “Primero la intervención de la concejal Conversano explicando y solicitando un pedido de informes sobre el plan que se está abordando por arreglo de escuelas, de los montos, cómo se hicieron las licitaciones, el estado en qué se encuentran las obras y los plazos de avance. Un informe que seguramente va a tener que trabajar la comisión y se lo contestará como lo viene haciendo el Ejecutivo en cada tema requerido”.

“La concejal Eva Stoltzing le contestó de acuerdo a su posición y recordándole que durante la gestión anterior hubo el mismo reclamo por pedidos de informes de la oposición, existiendo ese contrapunto entre concejales porque en su momento no fueron contestados”, explicó Báez.

Desde el estrado

Fue el presidente del Legislativo quien hizo uso de la palabra motivado por los dichos de Conversano quien cuestionó el funcionamiento del Concejo, “En lo que yo intervine y contesté es que la concejal Conversano reclama que no estábamos funcionando como Concejo Deliberante, cosa que no es así porque venimos trabajando permanentemente en reuniones de presidentes de bloque, tenemos un Concejo Deliberante con una paridad que desde hace tiempo no sucede, y las decisiones de sesionar o no salen de un consenso entre los presidentes”.

“Llevé a la mesa de discusión que debíamos cuidar a los empleados, muchos de ellos considerados de riesgo; y nuestro proyecto político prioriza que entre la vida y tratar algún tema, o entre la vida y la economía, elegir siempre la vida como lo dice nuestro Presidente, nuestro Gobernador y nuestra Intendenta”, enfatizó Báez.

“Esa fue mi contestación, nunca existió la voluntad de no sesionar; es más se lo he dicho a los presidentes que la intención de nuestra Intendenta era que el Concejo disponga de los medios para poder hacerlo. Estamos funcionando de manera virtual por el contexto único de pandemia que atraviesa el mundo, esperando que en Septiembre podamos ir a las sesiones presenciales, que es lo queremos todos, con el debate cara a cara”.

La decisión de sesionar es de todos

Asimismo el titular del Cuerpo afirmó, “Somos un proyecto político que podemos explicar el porqué y qué queremos hacer. Sabemos que existen problemas, y queremos ocuparnos de ellos, de hecho lo venimos haciendo, las soluciones no son mágicas pero van a llegar. Nosotros tenemos que ser un Concejo Deliberante responsable en cuanto a los planteos y en lo que traemos a debatir al recinto. No quedarnos en pequeñas chicanas, porque hoy el vecino de Quilmes no quiere esas chicanas, el vecino de Quilmes quiere las soluciones. Y en vía de eso mostrar cómo fuimos capaces de tratar en el recinto los dos proyectos de emergencia, y celebrarlos con la autoría de los 24 concejales”.

“Ese es el camino, ser responsables y discutir como corresponde, escuchando a todos, como escuchamos a la concejal, su planteo será válido desde su punto de vista. Como Presidente de este honorable Cuerpo amerita que lo aclare, que es una conciliación la decisión de sesionar o no. Todos los concejales tienen voz y voto”.

Donaciones

Empresa Cattorini Hnos. alimentos e insumos. Eslingar S.A, 10 mil máscaras tipo N95 para centros de salud del distrito. Cervecería y Maltería Quilmes, 200 camas y 5 Eco Puntos. Gobierno Municipal de Nanchang, provincia de Jiangxi, República Popular de China, 28 mil barbijos. Grimberg Dentales S.A, 5 mil tapabocas sociales.

Homenajes

El Concejo Deliberante rindió homenaje al Gral. José de San Martín al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento y se hizo un minuto de silencio en el recinto por los vecinos fallecidos como consecuencia del COVID-19.