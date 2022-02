Delincuentes intentaron entrar en una casa en Bernal Oeste

Una vecina de Bernal Oeste sufrió un intento de robo en su casa durante la madrugada de este lunes, cuando dos delincuentes le cortaron la reja de una ventana para franquear el acceso. La víctima escuchó los ruidos y echó al ladrón antes de que pudieran reducirla.

Los malvivientes llegaron hasta el domicilio de Ameghino y Chacabuco, frente al CPA “Leonardo Favio”, minutos antes de las 3 de la mañana. Con una sierra cortaron la reja de una de las ventanas que da a la calle y la levantaron. Uno de los hampones, de contextura física delgada, forzó la persiana e ingresó entonces para sorprender a los moradores.

Mónica, de 60 años, escuchó los ruidos y se despertó. De inmediato salió a ver qué era lo que ocurría y en medio de la oscuridad se encontró cara a cara con el ladrón. “Le cerré la puerta y empecé a gritar para que se fuera. Me escucharon los vecinos, lo mordí y se fue. Él me empujó y me tiró al piso, sufrí algunos golpes pero nada importante”, contó en diálogo con InfoQuilmes.

Esta resistencia puso en fuga al hampón, que huyó con su cómplice en un vehículo blanco, según contaron los vecinos. Tras el intento de escruche, la mujer llamó al 911 y pronto llegó un patrullero. Los médicos del SAME atendieron a la víctima, que presentaba algunos magullones y presión alta, producto de la situación de terror.