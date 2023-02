Denuncian a chofer de Didi por intento de abuso durante un viaje en Quilmes

Una pasajera denunció este jueves haber sido víctima de un intento de abuso sexual por parte de un chofer de la aplicación de viajes Didi, durante un viaje en Quilmes Oeste. El presunto agresor, que la habría amenazado con un cuchillo, contaría con otras denuncias previas que le valieron la baja de Uber, donde trabajaba antes.

Según relató la víctima ante las autoridades policiales, el hecho se produjo este miércoles alrededor de las 4 de la mañana cerca del cruce de las avenidas Rodolfo López y Calchaquí, durante un viaje que había iniciado en Solano. “Unas cuadras antes de llegar a mi destino paró el auto, dijo que se le había descompuesto y necesitaba ponerle agua, lo cual hizo. Pero luego se subió a la parte trasera, donde estaba yo, con un cuchillo a tocarme”, aseguró la joven de 23 años.

En esos momentos la chica vio pasar a un vecino que se dirigía a trabajar y comenzó a gritar desesperadamente pidiendo ayuda mientras golpeaba el vidrio. “Fue entonces que salió de arriba mío y pude destrabar la puerta para salir corriendo con el hombre que me ayudó, el cual me acompañó a pasarle los datos a la Policía y hasta la puerta de mi casa, por si el conductor llegaba aparecer”, completó la pasajera.

Tras radicar la denuncia correspondiente en la Justicia, la víctima realizó además un escrache en redes sociales contra el acusado. A través del posteo se comunicaron otras mujeres que habrían sufrido hechos similares por parte del mismo conductor. Al tomar conocimiento de esto, el sindicado hizo un descargo a través de sus redes en el que aseveró que radicó una “denuncia por difamación” contra la mujer. “Otra vez me hacen un escrache y quedo como violador, acosador o lo que sea. Esta gente te arruina el día”, lamentó.

Asimismo, en su muro puede leerse un descargo anterior de cuando lo dieron de baja de Uber por un supuesto caso de acoso contra una pasajera en Lanús. “Me bloquearon la cuenta permanentemente, en otras palabras me quedé sin trabajo. Todos los que me conocen saben como soy, como me manejo y que clase de persona soy. No arriesgaría mi trabajo por una cosa así”, señaló.

Por su parte, la denunciante pidió justicia y advirtió que “así como me pasó a mí le pasó a otras chicas y sigue impune haciendo viajes normalmente como si no hubiera hecho nada. Es una app la cual se supone que te tenes que sentir segura y fue todo lo contrario. Espero que todo esto no quede así”.

