Denuncian grave caso de abuso sexual en una escuela de Quilmes centro

Una adolescente de 14 años denunció en las últimas horas un serio caso de abuso sexual ocurrido en la Escuela Secundaria N° 7 de Quilmes centro, ubicada en Rivadavia entre Sarmiento y Mitre, por parte de dos alumnos de grados superiores. Ambos implicados serían menores de edad.

Según la denuncia policial a la que tuvo acceso el medio Primer Plano Quilmes, el grave intento de violación habría tenido lugar el pasado 16 de marzo, cuando una alumna del 3° año del secundario acudió al baño en horas de clase. Siguiendo dicho relato, al salir dos varones concurrentes a cursos mayores al de ella le silbaron y gritaron obscenidades a las que la chica no hizo caso.

Sin embargo, cuando un profesor le marcó que no tenía puesto el barbijo se dio cuenta de que lo había dejado en el baño y regresó a buscarlo. Fue en ese momento que los dos estudiantes la acorralaron. Mientras uno hacía de “campana”, otro la sujetó contra la pared y la habría manoseado tapándole la boca para que no gritara. Ella forcejeó, se zafó y logró escapar, pero desde esa tarde no contó nada “por vergüenza”, hasta que finalmente el último sábado le mostró a su madre los moretones que le quedaron marcados en el brazo y en la espalda.

InfoQuilmes intentó comunicarse este martes con directivos del establecimiento educativo en el que habrían tenido lugar los hechos para consultar si se tomaron medidas disciplinarias al respecto, pero al momento no han dado respuesta.