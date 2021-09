Denuncian que legisladora bonaerense le pagaba a empleada doméstica con un contrato del Senado

Una mujer que trabajó casi cuatro años como empleada doméstica y cuidadora de un niño y un adulto mayor para la senadora bonaerense Lorena Petrovich denunció este martes que la legisladora le pagaba el sueldo «como dependiente del Senado de la provincia de Buenos Aires» cuando ella «nunca realizó tareas en dicho lugar».



Se trata de Gisela Montini, de 40 años, quien explicó a Télam que desde hace cuatro años trabajaba en la casa particular de Petrovich «cuidando a su hijo, a su madre y haciendo tareas de limpieza» aunque cobraba un sueldo del Senado de la provincia de Buenos Aires, institución a la que nunca concurrió.



«Nunca fui a la Cámara de Senadores y mi tarea comenzó cuidando a su hijo», relató la mujer, y además agregó que esa situación irregular «está documentada porque ella vive en un barrio cerrado, así que hay registros de mis entradas y salidas a diario». La denuncia se inició luego de que la legisladora la despidiera a finales de abril, para lo cual le informó que «había dado de baja el contrato en el Senado», según declaró su exempleada doméstica, quien a principios de año le había presentado un certificado médico debido a algunos problemas de salud -una hernia de disco- por los que «no podía hacer esfuerzos».



Luciano Sivori, abogado de la mujer, detalló a Télam que el 5 de mayo la trabajadora doméstica le envió a la senadora provincial una carta documento por la cual la intimó a «que aclare la situación laboral» de su clienta, dado que para Montini se trataba de un despido injustificado. Según el letrado, con el despido de Montini se vulneró la Ley de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, que establece el pago de una indemnización, y asimismo denunció que la senadora de Juntos por el Cambio «la dejó sin obra social y sin ART, porque la ART no le reconoce su trabajo en la casa, ya que supuestamente cumplía funciones en el Senado según el recibo de sueldo».



En la carta documento, Montini denunció que «para evitar el pago de mi remuneración en forma personal (Petrovich) optó por registrarme como dependiente del Senado de la provincia de Buenos Aires asignándome como única tarea la realización de limpieza de su hogar particular, el cuidado de su hijo y cuidado de su mamá, infringiendo sus deberes de funcionaria pública, en perjuicio del erario fiscal».



A modo de prueba del contenido central de su denuncia, la exempleada doméstica difundió públicamente los recibos de sueldo a su nombre (Gisela Mariel Montini), emitidos por la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, que este martes fueron publicados por el portal El Destape. Por su parte, al dar su versión de los hechos en ese mismo sitio web, Petrovich señaló que su exempleada «trabajaba en la oficina que tengo y muchas veces no lo hacemos desde el despacho, ya que tengo una oficina en mi casa, entonces Gisela iba allá».



«Ha trabajado con nosotros, fue empleada de la Cámara de Senadores, arrancó a finales de 2017 inicios de 2018. Ha hecho, como todos los empleados en relación de dependencia que trabajan con nosotros, un trabajo de ‘cadetería’, como atención de un teléfono y traslado de papeles”, dijo la senadora.



Por el contrario, el abogado de Montini, también en declaraciones a El Destape, reafirmó que «la senadora está incumpliendo deberes de funcionaria pública y no corresponde, además maltrató a mi clienta con todo lo ocurrido”.

