Denuncian que se robaron más de 8 tapas de alcantarillas en Quilmes Oeste

Vecinos del barrio La Sarita mostraron su preocupación por la cantidad de alcantarillas que se encuentran sin tapa desde hace varios días, representando un gran peligro para los transeúntes. «Tenemos que estar en constante alerta para que no ocurra una desgracia», comentó una de las afectadas.

Se trata de una importante cantidad de tapas sustraídas, las cuales se encuentran en el radio comprendido entre las calles La Rioja, 399 bis, 394 y República del Líbano; afectando a gran parte del barrio mencionado.

«Se las están robando todos los días. Tenemos que estar constantemente alerta para que no ocurra una desgracia, ya sea con los chicos o alguna persona mayor que no ve que no están las tapas. También es un peligro para algún auto que pase por ahí y se enganche la rueda», señaló una vecina.

«Hicimos el reclamo al municipio y a AySA pero hasta el momento no hemos recibido respuestas, todo el barrio está afectado por este tema», concluyó.

Los faltantes se encuentran ubicados en el radio de las calles República del Líbano, 399 bis, 394 y La Rioja

Comparte esta noticia: