Denuncian que son intimidados por trapitos y vendedores ambulantes

«Quiero comentar una problemática que vivimos los vecinos de Quilmes Centro. Estamos cansados de los trapitos y de los vendedores ambulantes que te intimidan para venderte algo o que le des plata» comentó Agustín, que se comunicó con la redacción de InfoQuilmes para contar un hecho puntual que vivió un familiar en la tarde de ayer en las inmediaciones de la Shell de Garibaldi y Lavalle.

NOTICIAS RELACIONADAS: Trapito acuchilló a Comerciante en Quilmes centro

Según relató, un vendedor ambulante le tomó la mano y le puso unos pares de medias, y ante la negativa del «cliente», el hombre le dijo «Dale que tenes una banda de billetes ahí, comprame». «Esto pasa en todos lados. Los trapitos en el centro, en la Plaza Conesa o los vendedores que entran al Starbucks… Te piden plata y te intimidan con que salieron de estar presos. Estamos hartos porque nadie nos escucha» agregó.

Además de realizar la denuncia por este medio, Agustín fue a hacer la denuncia a la Policía pero no obtuvo respuesta satisfactoria «Te dicen que no es su zona o que no tienen personal« finalizó