Desalojaron a casi un centenar de familias que intentaron usurpar un terreno en Solano

#URGENTE #QUILMES • La policía de Berni y Kicillof preparada para reprimir a 90 familias que tomaron tierras abandonadas para reclamar vivienda digna en San Francisco Solano en Quilmes. Otra vez y en plena profundización de la crisis social la respuesta ante un reclamo elemental es la represión en el municipio de Mayra Mendoza. Basta de reprimir y criminalizar a la pobreza. Exigimos a @mayrasolmendoza , @kicillofok y @sergioberniarg el retiro inmediato de la infantería y el pleno derecho a la vivienda digna.