Desgarradoras imágenes del impresionante incendio que afecta la Patagonia Argentina

Incendios gravísimos y fuera de control afectan nuestra hermosa Patagonia cerca de Lago Puelo!! 🥺🦉🕊️🏕️⛰️#ApaguenElFuegoYa#PatagoniaArgentina



Uncontrolled and very serious fires are affecting our beautiful Patagonia closet to Puelo lake!! 🥺🦉🕊️🏕️⛰️ pic.twitter.com/MnGZNzFCr4