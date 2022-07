Diputados del frente Patria Grande recorrieron Villa Itatí y San Francisco Solano

El día lunes 18 de Julio los diputados nacionales Federico Fagioli y Natalia Zaracho, y la diputada provincial Lucía Klug visitaron la ciudad bajo el lema “Construyendo en la provincia por un desarrollo humano”.

Por la mañana se convocó a una asamblea en Villa Itatí con trabajadoras de una cooperativa textil y militantes del Frente Patria Grande que prosiguió en una recorrida por el barrio hacia una coop. de reciclado perteneciente al Frente Popular Darío Santillán. La gira concluyó con otra asamblea en San Francisco Solano, esta vez el punto de encuentro fue una cooperativa de construcción de la organización Nuestramérica.



La recorrida se da en el marco de la presentación del proyecto de Salario Básico Universal, bajo el cual ya se llevaron adelante más de 300 asambleas a lo largo y a ancho de todo el país. Esta iniciativa del frente conducido por Juan Grabois contempla un ingreso que cubra la canasta básica alimentaria para desocupados, trabajadores informales

y monotributistas categoría A para acabar con la indigencia en la Argentina.

El SBU, que cuenta con la adhesión del Honorable Consejo Deliberante de Quilmes, tiene proyectado un alcance similar al del IFE: 7,5 millones de personas de entre 18 y 64 años. El monto a valores de Junio 2022 es de $14400, y su cobro no sería compatible con el de otras prestaciones como Tarjeta Alimentar o Beca Progresar. Por otra parte, contaría con la ventaja de cobrarse directamente a través de ANSES, sin la presencia de organizaciones que hagan las veces de intermediarios.



«La gente está en un momento muy difícil, no se llega a fin de mes, y ni siquiera tener un recibo de sueldo te garantiza hoy estar por encima de la línea de la pobreza» señaló Zaracho, la diputada cartonera originaria de Fiorito. «Nosotros vamos a hablar con quien tengamos que hablar para garantizar un piso de ingresos para todos los trabajadores de la

economía popular. No hay un problema de plata sino de cómo está distribuída, la propuesta de Cristina es recuperar los dólares que no están declarados. Tenemos que empezar por los últimos y las últimas».



«Tenemos que cumplir el contrato electoral y retomar el Plan de Desarrollo Humano Integral. No queremos romper nada, pero necesitamos medidas para ayudar a la gente que está por debajo de la indigencia, a los jubilados que cobran la mínima y a todos los sectores que la pasan mal», sentenció Fagioli.