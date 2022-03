Dolor por la muerte de un alumno tras un accidente en una escuela técnica de Quilmes

Un niño de 13 años falleció tras una lucha contra un tumor que habría contraído luego de un accidente en la Escuela Agraria de Quilmes Oeste. Su familia pide justicia e investigación en el caso.

Una vecina de Ezpeleta perdió a su hijo hace 20 días luego de que luchara contra una dura enfermedad. El joven asistía a la Escuela Agraria, ubicada en las calles Laprida y Av. La Plata, Quilmes Oeste. En la denuncia, la madre señaló que «el 26 de octubre el joven de 13 años tuvo un accidente en el Colegio Agrario de Quilmes, se golpeó el lado derecho del estómago con una viga de cemento que estaban llevando entre dos chicos, mi hijo y el compañero».

«El profesor les indicó que cuando se cansaran la tiren al suelo y luego sigan. La primera vez lo hicieron pero cuando la volvieron a llevar al compañero se le resbaló y como él no la soltó, la viga rebotó en la tierra y le impactó con mucha fuerza en el costado derecho del abdomen. Él no contó nada en el colegio y tampoco lo hizo conmigo porque sabe que iba a hacer un reclamo pero el día 28 de octubre empezó a hacer orina con sangre. Ya el 31 de octubre la situación empeoró y el 2 de noviembre cuando se le hacen los estudios de orina solo sacó sangre y había que ampliarle todo», detalló.

Y continuó: «Al otro día volvimos por una ecografía, cada vez se acercaban más doctores y me preocupé por lo que pregunté que pasaba y me dijeron que vieron una mancha en el riñón derecho. Le hicieron una tomografía y descubrieron que tenía un tumor, luego una biopsia para descartar que sea benigno o maligno a lo que lamentablemente ocurre lo segundo. Decidieron sacarle el riñón derecho porque estaba ya muy comprometido, dijeron que era un tumor raro que solo le agarra a personas mayores».

La mujer se indignó con las autoridades de la escuela: «Lo que más bronca me dio fue que la directora nunca apareció, solo venían del colegio hasta el Elizalde donde estaba internado Gabriel a preguntar qué estaba pasando y los certificados médicos por el tema de las faltas. Nunca hubo una investigación a pesar de que pedí que venga. Hasta los profesores no sabían qué pasaba porque les exigían las tareas y les dijeron que se ausentaba por temas familiares. Me acerqué hasta el supervisor y el descargo no tuvo respuesta».

La madre aseguró en diálogo con el medio PrimerPlano, que radicó la denuncia en la Fiscalía y otra donde están los inspectores de las Escuelas Técnicas. También encontró irregularidades en el centro médico: «En el Hospital le pusieron un catéter que se lo implantaron el 17 de diciembre para hacerle una quimioterapia, la tuvo 3 días pero luego que se tapó no lo volvieron a tocar más. El 3 de marzo le sacaron el catéter cuando estaba en terapia intensiva, dicen que le encontraron una bacteria y yo hice un descargo para que me den una explicación por qué razón no lo desinfectaron y es la primera vez que me pasa todo esto».

Este lunes, por su parte, familiares, amigos y compañeros del niño realizarán una movilización frente a la escuela para continuar con el reclamo de respuestas, ya que aseguran que no las obtienen desde hace veinte días, cuando falleció el joven.

Con información de Primer Plano Quilmes.

