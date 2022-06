Dos quilmeñas brillaron en La Voz Argentina y lograron el voto de todo el jurado

Se trata de Aneley Mattei y Jazmín Sparta, quienes participaron de las audiciones a ciegas del programa emitido por Telefe. Ambas artistas lograron el apoyo de Lali, Mau y Ricky, la Sole y Montaner.

Dos cantantantes oriundas de Quilmes deslumbraron con sus presentaciones en la nueva temporada de La Voz Argentina, el talent show musical número uno en el mundo que cuenta con la conducción de Marley y la participación de Ricardo Montaner, Soledad, Mau y Ricky y Lali como coaches.

La primera de ellas es Aneley Mattei, de 29 años, quien se presentó en las Audiciones a Ciegas y sorprendió a todos los jurados al cantar “Se me ha perdido un corazón” de Gilda. El primero en darse vuelta fue Montaner, lo siguieron Mau y Ricky, La Sole y por último Lali.

La joven quilmeña recibió los aplausos de todos los jurados y le llegó una propuesta inesperada. «Aunque no me elijas ahora, me encantaría tener la oportunidad, después de que acabe La Voz, de producirte. Por lo menos, para que probemos un track para ver qué sale de ahí. Creo que tienes mucho talento para este estilo de música y me encantaría ayudarte un poco en eso», le dijo Montaner.

A la hora de tomar una decisión, Aneley dijo: «Es un honor para mí estar acá. Desde los 18 años, participo en los castings de La Voz Argentina y hoy pude lograrlo. Elijo a Mau y Ricky».

La segunda participante deslumbró anoche en el programa de Telefe. Jazmín Sparta, de 19 años, se presentó en las Audiciones a Ciegas de La Voz Argentina con una original versión de «El Adivino», tema de Abel Pintos. Antes de que terminara la canción, Mau y Ricky gastaron su bloqueo contra Ricardo Montaner y la joven participante no lo pudo elegir para que sea su coach.

“Yo tengo una granja de pollos y eso, y ellos eran parte de la herencia esa, pero lo frustraron. Están desheredados los dos”, dijo Montaner en tono de broma. Y en esta sintonía agregó: “Quiero que elijas o a Lali o a la Sole, para hacer justicia. Vas a tener mi apoyo, aunque no estés en mi equipo. Pero no vayas con Mau y Ricky».

Finalmente, luego de analizar qué era lo mejor para su futuro dentro del programa, Jazmín Sparta seleccionó el Team Mau y Ricky.

