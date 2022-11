Dos robos en dos días en la misma cuadra de Quilmes Oeste

Cuando los vecinos de la calle Ricardo Gutiérrez y Albert Schweitzer aún no salían del mal momento vivido luego de tener que perseguir a un ladrón que intentó sustraer la rueda de un auto, apenas dos días después otro delincuente se metió a robar en una casa lindera a la de la primera víctima. En este caso, el bandido logró llevarse una motocicleta y otros efectos personales.

Cabe recordar que días atrás este medio daba cuenta de un peculiar caso en el que un bandido fue a cometer sus fechorías acompañado nada más y nada menos que de su mujer y sus hijos. Ocurrió el jueves alrededor de las 23 y quedó filmado por la misma cámara que ahora registró la fuga del nuevo hampón.

En aquella ocasión, los vecinos habían detectado que un sujeto intentaba -sin éxito- quitar la rueda de un coche estacionado sobre la vereda y salieron a perseguirlo. El ladrón tuvo que escapar abandonando a su familia, lo que convirtió el hecho en una situación casi bizarra.

No obstante, la paz en la cuadra no duró ni una semana, ya que este sábado por la noche otro malandra se apareció en la casa lindera a la del frustrado robo de neumáticos. El sujeto pudo abrir el portón de calle y dentro de la propiedad sustrajo elementos de un vehículo estacionado en el patio delantero. Según relataron vecinos a InfoQuilmes, también habría intentado llevarse la batería del coche, pero no pudo. Sin embargo, logró sacar una motocicleta con la que huyó en cuestión de minutos.

Los lugareños temen estar en presencia de una ola de robos que puede estar apenas comenzado, por lo que exigen a las autoridades intensificar patrullajes y tareas preventivas a fin de evitar que continúen sucediendo ilícitos y volver así a tener algo de tranquilidad.