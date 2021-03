Dueño de Manaos en guerra contra Carrefour y afirmó que su producto es mejor que Coca-Cola

Orlando Canido, el dueño de Manaos, denuncia que la cadena de supermercados no quiere pagarle los $300 que cuesta un pack de seis gaseosas cola de 2,25 litros, asegura que sólo le ofrece $230. Hace varias semanas y casi en silencio se desató una guerra entre dos gigantes. La cadena de supermercados Carrefour no vende más la gaseosa Manaos, en especial su versión cola.

Este conflicto se desató en un momento en el que los precios de las gaseosas siguen en aumento. En otras cadenas de supermercados Manaos Cola se consigue por $65 o $75 la botella de 2,25 litros en sus dos versiones, regular o sin azúcar. “Hay un problemita, nos quieren pagar el 10% de lo que vale un pack de gaseosa por eso no le estoy entregando. No me quieren pagar lo que vale la gaseosa. A mí me sale $290 hacer un pack de seis de Manaos, hay que sumarle impuestos y ellos me quieren pagar $230” afirmó Orlando Canido a BAENegocios. Desde Carrefour, señalaron: “El último incremento que mandaron está por encima de lo que puede pagar el cliente en este momento”.

NOTICIAS RELACIONADAS: Con explosivas declaraciones de su dueño, Manaos le declara la guerra a Coca-Cola

Orlando Canido explicó: “¿Vos podes vender a $230 algo que te cuesta $300, si tenes 700 empleados que tenes que pagarle los sueldos a fin de mes? Yo pagaba $40 millones de pesos de luz y desde el 1 de marzo aumentó y ahora pago $60 millones de pesos. ¿Cuánto tiempo de vida me queda si acepto las condiciones de Carrefour?, Si acepto las condiciones de Carrefour me fundo, en tres meses presento convocatoria y emboque a todos mis proveedores, jodí a todos mis empleados. Yo no entro en esa, no les vendo y se terminó”.

Una vez más el margen de rentabilidad de las grandes cadenas de supermercados se pone sobre la mesa. “Si Carrefour tiene que marcar un 55% porque quieren ganar y si no, no le es negocio, a mí me importa un carajo. A mí me importa que la gaseosa me sale $290 y con impuestos $10 más, en total $300. Como mínimo para decir estoy presente en Carrefour, bueno se lo vendo a $300 las seis botellas de 2,25 litros. Cuando ellos tendrían que estar a $345 porque tienen un 15% por encima del distribuidor, porque no hacen distribución. Mi distribuidor tiene pre venta, preventista, tiene repartidores, tiene ayudantes, tiene clarkistas. Si yo le vendo a Carrefour al mismo precio que mis distribuidores, los fundo en tres meses. Sin embargo, le vendo a Carrefour al mismo precio que a mi distribuidor $300 y me lo quieren pagar $230. Entonces que se vayan a hacer negocios a Francia, listo!”, dice el dueño de Manaos enojado con la cadena de supermercados.

Basta charlar con cajeros y repositores de Carrefour para que cuenten que hay faltante de mercadería en varios rubros. Orlando Canido desde la planta de Manaos le dijo a BAE Negocios: “Carrefour quiere comprarnos a todos por debajo del costo y hacernos mierda a todos. Eso no puede hacer quieren matarnos a todos y si es posible, mañana compran mi empresa por $2,50. Yo gozo de perfecta salud y de salud económica y cada día vendo más. ¿Me voy arruinar la salud y de mi empresa y mis empleados por venderle a Carrefour? Pero que se vayan a joder a Francia, que se vayan a dar vueltas por París”.

Sobre el comportamiento de la cadena francesa con sus competidores, Canido señaló: “A Coca Cola le pagan $150 la botella de 2,25 litros, por seis botellas son $900 el paquete y a mí no me quieren pagar $300 las seis botellas de 2,25 litros. ¿Mi gaseosa que diferencia tiene con Coca Cola? Qué quieren comparar la Fanta con la Manaos naranja, ni ahí. Quieren comparar mi pomelo blanco, con el de ellos que no existe. Encima Carrefour vendía 50 equipos de gaseosas mías por mes, récord en la historia de gaseosas”.

Los precios de las gaseosas colas en Carrefour

En las góndolas de Carrefour o en su página oficial online las gaseosas sabor cola la cadena francesa ofrecen varias marcas. La más económica es su gaseosa Cola normal de marca propia que cuesta $59,50 la botella de 2,25 litros. La marca Secco de 2,25 litros ya cuesta $69,85. Si en lugar de segundas marcas o marcas propias se elige Coca Cola regular, los 2,25 litros cuestan $173,60. Si se elige Pepsi, los 2,25 litros cotizan a $157,05 y $117,79 cada una, llevando dos. Manaos se vendía a $65.

En este contexto, Manaos se convierte en un gran competidor ya que es la gaseosa cola más económica del mercado, sin contar la bebida de marca propia de Carrefor. Por eso, justamente Manaos asegura que era la gaseosa más vendida en todo el país en la cadena. La guerra está al rojo vivo, el dueño de Manaos esta decidido a no dar el brazo a torcer. Si Carrefour no acepta comprar al mismo precio que la gaseosa del conurbano le vende a sus distribuidores, no le venderá.

Fuente: BAENegocios