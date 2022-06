Dueños del ex Mercado de Abasto aseguran que “no hay posibilidad” de que tomen el predio

Ante la inquietud vecinal por el posible foco de delincuencia que representa para algunos de ellos el predio del ex Mercado de Abasto de Quilmes y el temor de que se produzca una toma en el lugar que lo convierta en un asentamiento, los propietarios del lugar llevaron tranquilidad y aseguraron que los galpones están fuertemente asegurados.

Se trata del inmueble ubicado entre las calles Amoedo, Condarco, Húsares y Benito Pérez Galdós. En diálogo con InfoQuilmes, Agustín, hijo de la dueña del predio, explicó que “los vecinos siempre estuvieron en contra de que esté el galpón, pero la realidad es que lo primero que se construyó en la cuadra, por lo tanto ellos sabían dónde se estaban yendo a vivir y sabían que el lugar, que está hace más de 50 años, es muy grande”.

“Actualmente está desocupado y, mientras tanto, nosotros nos estamos ocupando de las refacciones internas para dejarlo en condiciones. Lamentablemente hemos sufridos varias vandalizaciones tanto en el portón de Condarco como en el de Benito Pérez Galdós, donde lo rompieron por maldad, arracando las chapas. Nosotros lo apuntalamos de adentro hasta conseguir un herrero que lo arregle y ese día sufrió otro ataque por lo que decidimos llamar al 911”, relató.

“Ese día que fui muchos vecinos vinieron a increparme. Me reclamaron un montón de cosas que la verdad no tienen sentido. La realidad es que si se mete alguien a ese playoncito de estacionamiento, no hay manera de que ingresen al galpón porque hay un portón enorme que cierra todo el predio y es impenetrable, no hay manera de trepar. Igualmente tampoco se mete gente, es personal que está trabajando para nosotros haciendo las refacciones”, aseveró Agustín.

Asimismo, negó que se metan carreros: “Eso nunca pasó o al menos nunca me enteré. Es imposible que eso se convierta en un ‘nido de delincuentes’, como dicen, porque es seguro y nunca encontré un portón violentado adentro. Para nada es un predio deshabitado, sólo que lamentablemente sufrimos vandalizaciones que además nos cuestan dinero”, lamentó.

Finalmente, informó que cuentan con un servicio de seguridad privada y que en los próximos días añadirán dispositivos para reforzar la vigilancia en el inmueble, a fin de estar más tranquilos ellos mismos y los vecinos de la manzana.