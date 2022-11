El debut más inesperado: Argentina perdió frente a Arabia Saudita

Argentina perdió sorpresivamente con Arabia Saudita por 2 a 1 en su debut en Qatar 2022 y sufrió una de sus peores derrotas en la historia de la Copa Mundial de la FIFA. Con goles de Saleh Al-Shehri y Salem Al Dawsari, a los 3 y a los 8 minutos del segundo tiempo, Arabia Saudita le ganó a a Selección argentina por 2-1. A los 9 minutos del primer tiempo Lionel Messi había abierto el marcador de penal.

El vigente campeón de América se puso en ventaja con un penal anotado por Lionel Messi a los 10 minutos de juego, pero recibió dos goles al inicio del segundo tiempo, marcados por Saleh Al Shehri y Salem Al Dawsari. Con esa derrota, que interrumpió un invicto de 36 partidos, el seleccionado de Lionel Scaloni quedó sin margen de error para disputar los últimos dos partidos del grupo ante México, el sábado 26, y Polonia, el miércoles 30.

Síntesis

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Alejandro Gómez; Ángel Di María, Lautaro Martínez y Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni.

Arabia Saudita: Mohammed Al-Owais; Saud Abdulhamid, Hassan Altambakti, Ali Al Bulaihi e Yasir Al Shahrani; Mohamed Kanno, Abdulellah Al Malki y Salman Al Faraj; Salem Al Dawsari, Firas Al Buraikan y Saleh Al Shehri. DT: Hervé Renard.

Gol en el primer tiempo: 9m. Messi (A), de penal.

Goles en el segundo tiempo: 3m. Al Shehri (AS) y 8m. Al Dawsari (AS).

Cambio en el primer tiempo: 49m. Nawaf Al Abid por Salman Al Faraj (AS). En el segundo tiempo: 13m. Lisandro Martínez por Romero, Enzo Fernández por Paredes y Julián Álvarez por «Papu» Gómez ; 26m. Marcos Acuña por Tagliafico ; 33m. Sultan Al Ghannam por Al Shehri (AS); 43m. Haitham Asiri por Al Buraikan y Abdulelah Al Amri por Al Abed (AS) y 118m. Mohammed Al Breik por Alshahrani (AS).

Amonestado: Al Maiki, Al Bulaihi, Al Dawsari y Abdulhamid (AS).

Árbitro: Slavko Vincic, asistido por Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic (Eslovenia).

VAR: Paulus Van Boekel (Países Bajos) y Bastian Dankert (Alemania).

Estadio: Lusail (Doha).