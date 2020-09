El presidente visitará Quilmes acompañado por Mayra Mendoza

Alberto Fernández recorrerá este miércoles la Cervecería Quilmes junto a la intendenta local en el marco del día de la industria.

Con motivo de visitar las fábricas que se mantienen abiertas y con el personal trabajando en tiempos de Coronavirus, el presidente de la Nación está realizando recorridos en diversas empresas. Mañana será el turno de la Cervecería y Maltería Quilmes, donde la Jefa Comunal recibirá al mandatario en el distrito a partir de las 10 a.m.

El presidente expresó este martes que «Estamos en el medio de la pandemia, estamos peleándola día a día, y necesitamos de todo, de empresarios y trabajadores que se animen a producir sabiendo el contexto en el que trabajan, con cuidados para que los contagios no aumenten».

Además admitió que existe el deseo de que «la economía se mueva», pero también que «los argentinos no se enfermen» y, en ese sentido, apuntó a las medidas de seguridad con el que trabaja esa y otras industrias, «con mucha responsabilidad», respetando los protocolos para sus trabajadores.

Fernández visitó Quilmes por última vez el 14 de mayo de este año, cuando recorrió la fábrica de barbijos Delta Plus, aunque mantiene una relación de confianza con Mayra Mendoza y suelen tener reuniones vía zoom. Hasta el momento no han enviado ningún tipo de comunicado a la prensa sobre el evento de mañana y todo indica que no harán declaraciones a los periodistas.