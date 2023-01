Empresa de Bernal ploteó sus camiones con imágenes de los jugadores de la selección

La firma Bardone, que se dedica al transporte y la distribución nacional e internacional desde el Parque Industrial Quilmes, comenzó a plotear sus unidades con imágenes de la selección argentina tras la obtención de la Copa del Mundo. «Queremos que nuestros camiones recorran el país con nuestros jugadores», señalaron desde la empresa.

BARDONE TRANSPORTISTAS UNIDOS SA, nació en 1965 como una empresa totalmente familiar y desde entonces encaminó sus esfuerzos a la creación y consolidación de una compañía que proporciona una solución avanzada a todo lo referente al transporte de cargas generales.

Desde el Parque Industrial Tecnológico Quilmes, cuentan con tractores, semirremolques, carretones, utilitarios y maquinarias que les da una gran flota de vehículos.

InfoQuilmes mantuvo un diálogo con Melanie, trabajadora de la empresa donde permanece hace ya seis años, y contó cómo se les ocurrió la idea. «Debo confesar que tanto el presidente de la firma, Ezequiel Bardone, como todo el equipo que forma la empresa somos muy futboleros y seguimos el mundial o desde casa, cuando jugaban los fines de semana, o juntos desde nuestro lugar de trabajo, cada segundo lo vivimos y disfrutamos, y verlos salir campeón despues de tantos años, a nuestra hermosa selección, no solo fue increíble y emocionante si no que consideramos que le dio una alegría a todos los argentinos que sabemos, no estamos pasando tal vez por el mejor momento y entendemos que ese triunfo para muchísima gente tal vez incluso fue la única felicidad que tuvo».

«Así que estamos convencidos que había y hay que reconocerlos, no sólo como buenos jugadores de fútbol, hay que mostrarles el apoyo, que estamos, que llegaron a nosotros y como empresa de transporte que viaja por todo el país, nos pareció una brillante idea llevar en uno de nuestros camiones su imagen para que recorra el pais».

«Esperemos que esto pueda llegar a ellos, y que lo puedan ver por que sin dudas fue nuestra manera de decir gracias por tanto», concluyó.

