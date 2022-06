Encuentran a un hombre muerto en su camioneta: Investigan si sufrió un infarto

El cuerpo de un hombre de 44 años fue hallado sin vida durante la mañana de este martes, en el interior de una camioneta estacionada en la calle en Quilmes Oeste. A simple vista no se detectaron signos de violencia, por lo que los investigadores suponen que la víctima habría fallecido producto de un paro cardíaco sorpresivo.

Alrededor de las 8.30 de la mañana los vecinos dieron aviso al 911, luego de ver a una persona desvanecida dentro de una camioneta Renault Kangoo en el cruce de la Av. Carlos Pellegrini y Estanislao del Campo.

Personal de la Policía Bonaerense acudió junto con una ambulancia del SAME, pero los médicos no pudieron hacer nada para reanimar al conductor, que habría muerto varias horas antes, presuntamente a raíz de un infarto. No obstante, el hecho es investigado por las autoridades dado que las circunstancias del problema de salud aún no están claras.