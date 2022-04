Entregaron créditos «Casa Propia» a vecinos de Quilmes, Ezpeleta y Bernal

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, encabezaron este martes la entrega de 7 créditos hipotecarios Casa Propia a vecinas y vecinos de Quilmes, Ezpeleta y Bernal, que están destinados a la construcción de viviendas.

“Primero, quiero agradecerle como siempre a Jorge y a su gestión, porque es quien nos da la posibilidad de ir cumpliendo con el sueño de la casa propia, que no quede en esa idea casi imposible de alcanzar, sino que se vaya materializando”, aseguró Mayra, que junto al ministro Ferraresi, felicitaron a las familias adjudicatarias de los créditos Casa Propia, un programa que además da posibilidades de trabajo y reactiva la economía local.

La Jefa comunal destacó la gestión del Gobierno para el desarrollo habitacional: “No solamente están logrando como política nacional que tengamos acceso a estos créditos, sino que también estamos comenzando con obras de casas que habían quedado abandonadas durante cuatro años y ahora las estamos reactivando”. Por último, la Intendenta de Quilmes remarcó: “Esto muestra que hay un Estado presente y hay un Estado con voluntad de reparar muchas cosas que habían quedado rotas en otro momento y también de seguir avanzando en sueños, pero que son derechos, porque esto es un derecho y hoy está garantizado”.

Al respecto el ministro Ferraresi subrayó: “Vamos por 185 familias de Quilmes que están construyendo con el apoyo de esta política pública, y 47 mil en toda la Argentina. La casa es un derecho. Tenemos que seguir en este camino para que más argentinos pueden llegar a esta misma situación. Este es el desafío. A nuestros hijos les tenemos que dejar un país que les permita cumplir los mismos sueños que hoy cumplen ustedes”.

La actividad se desarrolló en el SUM del Polideportivo Municipal “Reynaldo Gorno”, ubicado en el bulevar Omar “Indio” Gómez y Lafinur, con la presencia de la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Ceci Soler y todas las familias adjudicatarias que construirán sus nuevos hogares en Quilmes.

Visita a vecino beneficiario

En este marco, Mayra y Ferraresi visitaron a Carlos Domínguez, vecino de Villa Cramer que se inscribió y resultó beneficiario del programa Casa Propia. “Hoy vinieron Jorge Ferraresi y Mayra, me entregaron los planos aprobados de la casa, así que podemos decir que ya terminamos todo. Tenemos los planos aprobados del Municipio y la casa terminada. Ahora tenemos que empezar a pagar las cuotas”, explicó Carlos.

También comentó que el trámite fue muy simple, rápido y sin contratiempos. “El hecho de que hayan venido hoy Jorge y Mayra para mí fue importantísimo porque pude agradecerles de forma personal esta posibilidad que me dieron, porque si no fuese por ellos, yo esto no lo tendría”, resaltó el vecino bernalense beneficiario.