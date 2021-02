Entrevista al Secretario de Seguridad, Gaspar De Stéfano

El Secretario de Seguridad de Quilmes, Gaspar De Stéfano, accedió a una entrevista en el ciclo de entrevistas semanales realizadas por el periodista Facundo Muñoz, a través del Instagram de InfoQuilmes. Hizo un recorrido de los hechos de inseguridad ocurridos durante la cuarentena, habló sobre las modalidades delictivas que están presentes en el distrito, y contestó las preguntas sobre el funcionamiento de las cámaras de seguridad, detallando la app Alerta Quilmes, en una charla que duró una hora.

EL ROL DE LA SECRETARÍA EN LA PANDEMIA

“La Secretaría de Seguridad tuvo un rol protagónico, tuvimos que acostumbrarnos a un estado de cosas diferentes del que pensamos que nos íbamos a encontrar y al mismo tiempo empezando a colocar dispositivos en función del cuadro general de emergencia que tenía el distrito”. “Tuvimos dos experiencias claves, una de garantizar seguridad, y al mismo tiempo, evitar la propagación del virus en los barrios de Itati y Azul, y al mismo tiempo en el resto del distrito, tuvimos que velar por el control de la circulación, estar presentes en los distintos operativos de la ciudad, que había que hacerlo con menor cantidad de policías por el control del COVID”.

“La seguridad en términos de policía, es netamente provincial, la policía es netamente de la Provincia de Buenos Aires y la Secretaría de Seguridad de Quilmes aporta dispositivos tecnológicos para mejorar las condiciones de trabajo de la policía para en conjunto formar un trabajo de prevención”.

INSEGURIDAD DURANTE LA CUARENTENA

“En la cuarentena hubo dos grandes momentos, el primero fue el primer mes, donde el ASPO era más contundente y se registró un marcado descenso de los delitos, obviamente, cuando volvió el nivel de circulación, volvieron los hechos delictivos. Respecto a la primer incidencia de disminución, obviamente hubo un aumento, sin embargo, ese aumento sigue siendo similar, aún por debajo, pero similar a los niveles del año anterior” contó Gaspar, quien detalló que «los datos estuvieron por debajo que el mismo mes del anterior año e incluso por debajo del 2019, sin embargo, no es algo que nos guste, por eso seguimos trabajando para mejorar aún más”

MODALIDAD MOTOCHORRO

“Es una cuestión que nos ocupa en el trabajo cotidiano. Cuando llegamos a la Secretaría de Seguridad nos encontramos con que no teníamos motos. Cuando hicimos la primer compra de motos estaba todo cerrado por la pandemia, por lo cual fue un doble problema. Ya en estos momentos, el Municipio, conforme a lo que fue el Plan Nacional de Fortalecimiento de la Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, hemos incorporado 130 nuevos patrulleros 0 km, los cuales se sub agregan 50 patrulleros tipo autos sedan, 40 camionetas y 40 motos de alta cilindrada. La moto de la Policía es idónea para iniciar persecuciones en un lugar donde el auto no puede ingresar. Es una herramienta muy efectiva para el combate del delito en general y particularmente para las motos”.

«Además, incorporamos 30 patrullas urbanas 0 km, que son 10 camionetas y 20 autos, las cuales ya están operativas, circulando por todos los barrios de Quilmes, algo que antes eso no ocurría» informó el Secretario.

Consultado acerca de fechas, el Secretario dijo que “en las próximas semanas ya tenemos que estar viendo, en principio los autos, en la calle funcionando como un patrullero más”.

MAPA DEL DELITO

“Técnicamente el mapa del delito no existe, lo que tenemos es un mapa del calor, lo que hace es nutrirse de diversa información, proveniente de diversas fuentes, y nos da una foto que nos indica dónde se cometen los distintos delitos, qué tipo de delito, qué día y a qué hora. Toda esa información nos permite luego realizar políticas públicas para atacar esa problemática puntual».

Cómo se nutre el mapa

– Cuando nosotros llegamos a la Secretaría, no había forma de medir esto, por lo que creamos el Observatorio de Análisis Criminal, donde se nutre la mayor cantidad de información posible. Todas las denuncias que los ciudadanos realizan en las comisarías, todas las denuncias que ingresan por llamado al 911 y todas las denuncias o pedidos de auxilio que ingresan por el 147, que es el teléfono de Seguridad del Municipio, todo se vuelca sobre la misma base.

¿Se toman en cuenta los casos que no se denuncian pero que se demuestran en redes sociales?

– Toda la información posible que nos permite completar ese mapa del calor, son tomadas en cuenta. Respecto a las redes sociales, nosotros como funcionarios públicos tenemos la obligación de denunciar, lo que hacemos es verificar por distintas redes, cuáles son las cuestiones que se subieron, ver los mensajes que nos llegaron, e inmediatamente derivamos a la comisaría que tiene jurisdicción en esa zona y se inicia de oficio la investigación. Por lo cual, cualquier hecho que esté subido a las redes, inmediatamente es pasado a la comisaría que corresponde para que inicie las actuaciones.

¿Existe el rol de los vecinos en la Secretaría de Seguridad?

– El vecino tiene ese termometro del barrio, la información que puede aportar es muy rica, y nosotros creamos la Dirección de Participación Comunitaria, y no solamente recibimos a los vecinos cuando vienen con alguna queja, que es más que lógica, sino que vamos a buscarlos, vamos a preguntar qué pasa en el barrio.

¿Cómo tendría que hacer un grupo de vecinos que quiera ponerse en contacto con la Secretaría para ser escuchado?

– Nos llaman al 147 las 24 horas del día, al 0 800 555 5656, o por las redes sociales. Desde la Secretaría de Participación Ciudadana llevamos adelante de 4 a 5 reuniones diarias.

CÁMARAS DE SEGURIDAD

¿Cuántas cámaras hay funcionando en el distrito y cuántas no funcionan?

– Nosotros tenemos hoy en día 865 cámaras de seguridad, cuántas funcionan y cuántas no, es una cuestión que va variando, porque las cámaras funcionan a través de fibra óptica, entonces si por ejemplo, un camión tira un poste y se corta el cable, son cosas que hacen que haya mucha relatividad del nivel de cámaras activas.

«Hoy estamos en un nivel de que no llegamos al 7% de cámaras caídas, el óptimo está en el 5% de cámaras caídas. No hay ningún sistema de seguridad que las tenga constantemente funcionando, al 100%, por conectividad, inclemencias climáticas, etc. En las primeras 24 horas que sucedió, las cámaras se están reparando. Cuando nosotros llegamos acá, más del 50% de cámaras no funcionaban, estaban, había 665 cámaras y funcionaban 318, el resto no funcionaba. Este año pensamos en sumar más de 270 cámaras a las que ya tenemos”.

¿Estas cámaras están siendo monitoreadas las 24 horas? ¿Cuántos son los operadores?

24 horas, los 365 días del año. Todos los días hay operadores viéndolas. Nosotros hoy en día tenemos 18 posiciones de monitoreo.

¿Creen que hacen falta nuevos patrulleros? ¿Hay intención política?

– No sólo faltan patrulleros, que ya los compramos y en las próximas semanas van a estar en la calle, sino que nos faltan policías. En los últimos años se cerraron las escuelas descentralizadas que estaban en el conurbano. Si alguien quiere sumarse a ser policía, el municipio, en conjunto con la Provincia, están sumando aspirantes hasta el 31 de marzo, que vivan en Quilmes, para trabajar en Quilmes, eso es lo mas importante de todo.

FIESTAS CLANDESTINAS Y CONTROLES

– Nos preocupa muchísimo, hay un montón de factores que empiezan a jugar, obviamente, la principal es evitar la propagación del virus. Lo que hacemos con la Agencia de Fiscalización y Control Comunal, es acompañar, trabajar con la policía en detectar previamente las fiestas para que no inicien. Hay multas de hasta 3 millones de pesos.

AGLOMERACIÓN EN LA RIBERA DE QUILMES

– Frente a esto creamos un programa que se llama Verano Responsable, que tiene que ver con el control de acceso a la Ribera. Todos los accesos son controlados con personal de tránsito, patrulla urbana y defensa civil. Cuando el rio está en la etapa máxima de gente, ya no dejamos ingresar a las personas. El transporte público es para esenciales, osea que si hay personas que no entran en esa categoría, tienen que bajar en el retén que está en Mozart y Otamendi. Además verificamos el control de lo automóviles y su estado.

Consultado por las imágenes que se vieron en los anteriores fines de semana, donde se notó una fuerte aglomeración de personas en las paradas de colectivos del rio:

– El regreso tiene una cuestión muy caótica, a partir de las seis de la tarde, todos quieren volver, entonces es como el horario pico de retorno. Trabajamos con efectivos policiales, fuerzas especiales y Patrulla Urbana.

«Tenemos que tratar de tener conciencia de que esto no es joda y hay que seguir cuidándose» aseguró el funcionario.

APP ALERTA QUILMES

De Stéfano detalló el funcionamiento de la nueva aplicación que lanzaron para prevenir casos de emergencias. «Es una alarma comunitaria inteligente que se activa desde el celular. Desde la tienda de aplicaciones buscan Alerta Quilmes, la descargan y cargan sus datos, para saber quién está solicitando la ayuda. Ya tenemos instaladas 150 y pretendemos colocar 800″.

La alarma es una caja que contiene un reflector y una sirena, la cual puedo accionar desde el celular, y además puedo apretar el botón pedido de ayuda, el cual hace sonar el aparato, prende el reflector y da aviso al Centro de Emergencias Quilmes.

«En las próximas semanas y meses van a llegar todas las alarmas comunitarias a todos los barrios y localidades de Quilmes» detalló.

¿Los operadores darán a basto?

– Tenemos sin ningún lugar a duda la capacidad de dar respuesta aunque estén sonando muchísimas alarmas al mismo tiempo.

MENSAJE FINAL

«Que los vecinos se contacten con nosotros para que nos cuenten sus inquietudes. Nosotros al otro día que nos llamen les contestaremos y pactaremos una fecha de reunión para resolver todas las dudas que tengan en cuanto a la seguridad» concluyó.