Enzo Castro: “Después del primer gol los pasamos por arriba y fuimos a ganar el partido”

El delantero que fue autor del segundo gol de Argentino de Quilmes para la victoria por 2 a 1 ante Comunicaciones mostró su alegría por marcar su primer gol con el equipo, analizó lo que fue el partido y agradeció el acompañamiento constante de su familia que fue a alentarlo a “La Barranca”, entre ellos su hermano Facundo Castro, atacante del Quilmes Atlético Club.

“Estoy muy contento porque es la primera victoria en casa, es donde nosotros nos tenemos que hacer fuertes, hoy lo pudimos hacer frente a uno de los mejores equipos del torneo y por el gol estoy más que contento, es mi primer gol en primera, lo soñé mucho tiempo y por suerte se pudo cumplir, con esta gente y con este club que la verdad me trataron de 10 desde que llegué”, contó el futbolista en rueda de prensa.

Acerca de cómo se sintió en el campo de juego, detalló: “Me costó un poco, uno entra frío, el ritmo del partido es muy alto, estaba un poco nervioso, pero de a poco me fui soltando en el partido y ese gol me sacó toda la bronca que tenía adentro, las ganas de ganar, de hacer un gol y de sumar para el equipo”.

Sobre lo que fue dar vuelta el resultado, Castro comentó: “En el segundo tiempo hubo otra actitud, fuimos con empuje, después que uno mete el gol cambia todo el partido porque ellos si no metían ese gol también iba a ser distinto, así que después del gol los pasamos por arriba y fuimos a ganar el partido”.

Por último el jugador agradeció el acompañamiento que le brinda desde siempre su familia: “El año pasado jugué en Salta por Copa Argentina con Laferrere y ellos fueron hasta allá, no tengo palabras de lo que hacen por mí, me llevan a todos lados, me acompañan siempre, nunca me recriminan nada, siempre tiran para adelante y en eso me tengo que sacar el sombrero con mi familia porque son mi pilar de vida”.

Comparte esta noticia: