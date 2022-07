Escritora bernalense presentó la novela Faustine: «Escribir es el motor de mi vida»

La abogada y escritora Bernalense, Camila Chiara Iacono, tiene 27 años y lanzó su libro Faustine, una novela romántica que escribió en plena pandemia del 2020. «De chica era de esas niñas que para navidad, en vez de pedir una Barbie, pedía El Conde de Montecristo para leer», contó en diálogo exclusivo con InfoQuilmes, donde brindó detalles del ejemplar.

La joven nació en Quilmes en 1995 y desde entonces vive en Bernal. Actualmente ejerciendo abogacía penal, tiene la pasión de escribir. «Por los diferentes caminos y experiencias que me tocaron vivir, me incliné para la abogacía, como mi otra arista. Podría decir que la abogacía es mi vocación y la escritura mi pasión. Me recibí a temprana edad, 22 años, ejerzo, sobre todo penal, y lo hago con mucha dedicación y responsabilidad», contó.



«Soy cofundadora y socia de un estudio jurídico. Es difícil combinar ambas caras de mi moneda, pero no es imposible. Lo tomo como un desafío, y a la vez mi equilibrio», agregó.

La escritora detalló que escribió la novela en la pandemia, cuando su mente estaba tranquila y sus proyectos algo estancados. «Decidí dejarme llevar por la inspiración y gracias al apoyo de mi entorno, me animé a publicarla en ese año, 2020. Me encanta contar historias que sueño. Historias en las que alguien puede sentirse identificado/a y vivirlo en carne propia», señaló. «Amo transportar, porque como una amiga mía, Milena, dice “los libros te hacen viajar”. Y mi idea es esa, que viajen».

Por su trabajo y el regreso de todo el movimiento, pudo enfocarse en expandir la novela de la mano de otra editorial mas grande, como tambien continuar con el segundo y tercer tomo, recién en el transcurso de este año.



«Por esto mismo volví con más energía y con ganas no solo de que Faustine brille y tenga un gran alcance conquistando el corazón de mis lectores, sino tambien , con ganas de seguir contando otras historias», comentó.

FAUSTINE

Faustine es una novela romántica histórica. La vida de una chica que de alma y carácter es excepcional, y la vida la enfrenta a situaciones de peligro, intriga, confusión, como también otras de extrema felicidad. No solo ella, sino todos los personajes, que cada uno desde su lugar y con el rigor histórico de la época sufren de los vaivenes de la vida. En el primer libro, no solo se presenta ella y varios de los personajes, sino que muestra los giros que toma la vida de una mujer cuando el amor toca su puerta.





En el segundo, Faustine “La marquesa de las perlas” se van a encontrar con una Faustine enfrentando la madurez, viviendo otras etapas de su vida, secretos y revelaciones, despedidas y festejos, nuevos desafíos, belleza y tradiciones de la época, y tambien nuevos peligros, tanto para Faustine como para su familia. ¡Ya no puedo esperar para que salga!



DÓNDE COMPRARLO

Para quienes quieran conseguir el libro pueden seguir a Camila en sus redes sociales @camilaiaconoescritora (Instagram) y tambien su página de Facebook, ahí podrán encontrar el link para comprarlo, tanto en formato e-book, como en papel.



Tambien pueden encontrarlo en la librería de Quilmes “El monje” , en CABA en LGLITERARIO, La Libre librería, en Menéndez Libros y por supuesto en la librería online de la editorial “Autores de Argentina”.

