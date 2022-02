Ezpeleta: Arrestaron a las presuntas asesinas de la jubilada de Berazategui

La Policía Bonaerense detuvo en las últimas horas a las dos mujeres sospechadas de ser autoras del brutal asesinato de Margarita Toledo, una jubilada de 80 años, ocurrido el miércoles en Berazategui. Las mismas fueron arrestadas durante allanamientos en domicilios de la localidad quilmeña de Ezpeleta. Una de ellas intentaba fugarse.

Los sangrientos hechos ocurrieron en un departamento situado en el primer piso de un edificio en el cruce de las calles 5 y 157. Toledo fue sorprendida por al menos dos intrusas que la atacaron con vehemencia. Más de 14 puñaladas le asestaron y antes de irse la degollaron. El cuerpo de la mujer, todavía moribunda, fue encontrado por su nieto de 10 años cuando regresó del patio donde había ido a jugar.

Vecinos aseguraron a los investigadores de la Comisaría Primera de Berazategui haber visto a dos mujeres extrañas salir del inmueble y aportaron cámaras de seguridad que ayudaron a la identificación de las imputadas. En tanto, para cuando arribaron los médicos la mujer había fallecido y no pudieron salvarla.

La hipótesis del robo se descartó cuando detectaron que no había faltantes en el departamento y cobró fuerza la de un posible ajuste de cuentas del que Margarita no era el objetivo principal, pero terminó pagando con su vida. Según trascendió, una de las sospechosas sería ex pareja de uno de los hijos de Toledo y la relación sentimental habría terminado por una delicada denuncia que involucraría a menores de edad, en una causa que tramita la Justicia de Quilmes.

Durante la jornada del jueves, las fuerzas de seguridad se dirigieron primero hacia un domicilio de la calle Carbonari al 1500, en Ezpeleta, para detener a una de las acusadas. La mujer fue sorprendida junto a un hombre, cargando con bolsas con ropa para varios días, lo que daría a pensar que intentaba huir de la Justicia.

Tras el arresto, las autoridades allanaron la vivienda de su supuesta cómplice, en Río Atuel al 5000, donde se incautaron prendas de vestir similares a las utilizadas por las asesinas.