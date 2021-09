Facundo Manes cerró su campaña en Quilmes: «El domingo va a salir el sol en la provincia de Buenos Aires»

El precandidato a diputado nacional del radicalismo en la provincia de Buenos Aires, Facundo Manes, cerró su campaña en el partido de Quilmes. Se mostró optimista al decir que su lista “es la mejor opción para ganarle el kirchnerismo en noviembre” y “para que no vuelvan más”. Estuvo acompañado, entre otros, por los gobernadores Gerardo Morales (Jujuy) y Eduardo Valdés (Corrientes) y el senador Martín Lousteau.

Manes aseguró que “el domingo va a salir el sol en la provincia de Buenos Aires y va a iluminar a toda la Argentina”. “Ya les ganamos y volvieron. Ahora hay que ganarle y transformar a la Argentina, ese es desafío de todos y eso se hace con una revolución del conocimiento”.

Manes señaló que “es hora de estar a la altura” y de “dar el PASO”, y recordó que muchos le recomendaban que no se metiera en política y que “no arriesgara su prestigio”. “Yo les contestaba qué importa mi prestigio si en el conurbano siete de cada 10 chicos son pobres”, objetó, y replicó: “Algunos dicen que el domingo vamos a perder. Yo les quiero decir que el domingo va a salir el sol en la provincia de Buenos Aires y va a iluminar a toda la Argentina”.

“El mayor desafío es encarar un camino hacia la prosperidad, crear un marco de modernidad y dejar atrás un sistema corrupto, decadente que no para de generar pobreza”, continuó el precandidato, que desafió: “¿Y saben qué? Tenemos una mala noticia para este sistema que no quiere que nada cambie… esto no tiene fecha de vencimiento, esto no tiene techo. y no vamos a parar”. “No vamos a renunciar a la Argentina”, expresó el precandidato a Diputado Nacional.