Firman convenios para estudiar los casos de reincidencia de delitos en Quilmes

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, firmó un convenio marco de asistencia y cooperación y otro convenio específico, para la realización del testeo de casos de reincidencia del delito, junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Julio Alak, y el responsable del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), Daniel González.

“Firmamos un convenio con el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Julio Alak y la Universidad Nacional de Quilmes para impulsar proyectos en conjunto y avanzar en iniciativas que nos permitan fortalecer el trabajo con la Municipalidad”, señaló Mayra tras la actividad que tuvo lugar en la sede ministerial, ubicada en la calle 12 y 53, de La Plata.

Por su parte, Alak, sostuvo: “Junto al Municipio de Quilmes, que está conducido por una gran intendenta como lo es Mayra Mendoza, que está haciendo una impecable gestión, hemos firmado este convenio para junto con la Universidad de Quilmes hacer un estudio sobre la reincidencia en el partido de Quilmes. Queremos tener certeza sobre los internos que una vez cumplida la pena en una cárcel o en prisión domiciliaria vuelven a reincidir y sobre esos datos duros poder tener políticas de disminución de la reincidencia”.

El Ministro agregó: “Es una política que apunta a mejorar la seguridad ciudadana. La reincidencia en general está bajando paulatinamente en la Provincia pero queremos profundizar la tendencia a la baja con acciones focalizadas en los municipios y tenemos la ventaja de tener un municipio muy bien administrado y comprometido con la seguridad ciudadana como es Quilmes y una Universidad que tiene recursos humanos altamente calificados que pueden hacer un trabajo en conjunto con el observatorio de política criminal para poder darnos certezas sobre las políticas a implementar para bajar la reincidencia y mejorar la seguridad en Quilmes”.

“Se eligió Quilmes porque es una administración preocupada en mejorar la seguridad ciudadana que ha tenido acciones concretas de compromiso del Municipio con las políticas provinciales de seguridad, que tiene vocación de mejorar la seguridad de los vecinos y esa vocación también nos permite a nosotros pensar que vamos a trabajar muy bien con Quilmes y además porque tiene una Universidad prestigiosa que tiene profesionales capaces que nos van a ayudar a elaborar planes precisos para disminuir la reincidencia”, finalizó el funcionario provincial.

En tanto, González expresó: “La idea es ver los casos de reincidencia en el delito, no solo desde la perspectiva de sumar datos, hacer un estudio cuantitativo, si no también cualitativo, es decir ver cuáles son las causas. En primer lugar, juntar datos de los cuales hay una gran carencia en el sistema judicial, no se conocen los datos reales sobre reincidencia en el delito. Además, en los casos donde si existe la reincidencia, reconocer cual es la trayectoria de dicha persona que reincide en el delito, de modo de poder establecer patrones de conducta, situaciones sociales y culturales, que llevan en primer lugar al delito y luego a la reincidencia”.

El convenio tiene como objeto general impulsar proyectos y actividades conjuntas para la caracterización y el diagnóstico de la reincidencia en la provincia de Buenos Aires; y como objeto específico desagregar la tasa y las características de la reincidencia en Quilmes.

A partir de la firma de este acuerdo tripartito, cada parte asume responsabilidades concretas. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Subsecretaría de Política Criminal, pondrá a disposición datos sobre tasas criminales y de encarcelamiento en la Provincia, a la vez que colaborará en el diseño e implementación del proyecto.

El Municipio, por su parte, aportará información útil al proyecto y participará del diseño de las distintas iniciativas, que se ajustarán a las necesidades y objetivos de su gestión. En tanto, la UNQ junto al Ministerio,procesará la información y elaborará los informes, que siempre tendrán carácter reservado y serán de libre acceso para las tres partes del convenio.